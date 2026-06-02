WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe E mit Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland

SPORT1 02.06.2026 • 08:51 Uhr In der Gruppe G der WM 2026 trifft Belgien auf Ägypten, Iran und Neuseeland. SPORT1 stellt Gruppe G der Fußball-WM vor.

Die Gruppe G der Fußball-WM 2026 verspricht explosive Emotionen – der ewige Geheimfavorit aus Belgien ist in der Gruppe der größte Name.

Ägypten, Iran und Neuseeland präsentieren eine bunte Mischung und haben alle eine historische Chance auf die K.o.-Phase, ob der Iran angesichts des Krieges mit den USA teilnimmt, ist zudem völlig offen.

Belgien bei der WM 2026

Belgien sicherte Platz eins in seiner Gruppe der UEFA-Qualifikation und blieb ungeschlagen – die 15. WM-Teilnahme wartet. Das beste Abschneiden feierte der ewige Geheimfavorit mit Rang drei 2018, nach dem vierten Platz 1986. Aktuell unter Trainer Rudi Garcia peilen die Roten Teufel Wiedergutmachung nach dem Vorrunden-Aus 2022 an. Neben Kapitän und Routinier Kevin De Bruyne ist Jérémy Doku von Manchester City einer der Stars.

Ägypten bei der WM 2026

Ägypten buchte die vierte WM-Teilnahme dank makelloser Afrika-Gruppe A: acht Siege, zwei Remis, null Niederlagen. Die Pharaonen liegen bei insgesamt vier Endrunden, erreichten 1934 das Achtelfinale – seither blieb der Vorrunden-Fluch bestehen. In einer neben Topfavorit Belgien offenen Gruppe ist die Chance auf die K.o.-Phase groß wie nie.

Iran bei der WM 2026

Iran qualifizierte sich nach einem spektakulären 2:2 gegen Usbekistan im März mit einem starkem Mehdi Taremi-Doppelpack auf Rang zwei der AFC-Gruppe A. Iran gelingt die siebte WM-Teilnahme insgesamt, man scheiterte aber zuvor stets in der Gruppenphase. Angesichts des Krieges mit den USA war zunächst fraglich, ob die Mannschaft überhaupt teilnehmen wird. Sie schlagen nun ihr Quartier in Mexiko auf. So oder so sind das keine guten Voraussetzungen für die Mannschaft.

Neuseeland bei der WM 2026

Neuseeland feierte in der Qualifikation einen historischen Triumph: erstmals gelangte man ohne Playoff direkt zur WM – mit 3:0 gegen Neukaledonien. Allerdings lag das auch an der Ausweitung der WM und dem damit erstmaligen Direktticket für Ozeanien. Die „All Whites“ starten bei der WM damit zum dritten Mal – 1982 und 2010 gab es bei Vorrunden-Ausscheiden jeweils drei Remis, die ein Achtelfinale verhinderten. Reicht es 2026?

Spielplan Gruppe G der Fußball‑WM 2026