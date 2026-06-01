WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe F mit Niederlande, Japan, Schweden und Tunesien

SPORT1 01.06.2026 • 16:28 Uhr In der Gruppe F der WM 2026 treffen die Niederlande auf Japan, Schweden und Tunesien. SPORT1 stellt Gruppe F der Fußball-WM vor.

Gruppe F bei der Fußball-WM 2026 besteht aus einem klaren Favoriten und drei gefährlichen Kontrahenten auf Augenhöhe.

Die Holländer sollten die Gruppe mit ihrer individuellen Klasse in jedem Fall überstehen, Japan ist Asiens starke Konstante, Schweden kämpfte sich durch dramatische Playoffs zurück und Tunesien glänzte mit makelloser Quali in Afrika – Spannung ist vorprogrammiert.

Niederlande bei der WM 2026

Die Niederlande sicherten sich als Gruppensieger in der UEFA‑Qualifikation ihr WM‑Ticket souverän und blieben gegen Polen, Finnland, Malta und Litauen ungeschlagen. Die Elftal nimmt zum zwölften Mal teil und erreichte seit 1994 abgesehen von 2006 immer mindestens das Viertelfinale (2002 und 2018 nicht qualifiziert). Neben Kapitän Virgil van Dijk (FC Liverpool) steht Memphis Depay im Fokus. Der niederländische Rekordtorschütze spielt inzwischen in Brasilien, ist aber immer noch gefährlich.

Japan bei der WM 2026

Japan war das erste Nicht‑Gastgeber-Team, das sich mit einem 2:0‑Erfolg über Bahrain früh qualifizierte – bereits im März 2025. Es ist ihre achte Teilnahme in Folge. In acht WM‑Teilnahmen erreichten die blauen Samurai viermal das Achtelfinale (2002, 2010, 2018, 2022). Vor vier Jahren schlugen die Japaner auch Deutschland und wurden Gruppensieger. Kapitän und Schlüsselspieler ist der Ex-Stuttgarter Wataru Endo (Liverpool), der allerdings nach einem schweren Bänderriss um die WM-Teilnahme zittern muss.

Schweden bei der WM 2026

Schweden nahm den verschlungenen Weg über die UEFA‑Playoffs. Obwohl in der Gruppenphase ohne Sieg, setzten sich die Skandinavier gegen die Ukraine und Polen durch. Das Wunder schaffte der neue Nationaltrainer Graham Potter. So feierten die Schweden ihre Rückkehr nach acht Jahren Abwesenheit. Es ist ihre 13. WM‑Teilnahme; das beste Ergebnis bleibt der zweite Platz bei der Heim-WM 1958 (Finalniederlage gegen Brasilien mit dem 17-jährigen Pelé). Können die Tre Kronor in dieser kniffligen Gruppe bestehen?

Tunesien bei der WM 2026

Tunesien verabschiedete sich glanzvoll aus der CAF‑Quali: ohne Niederlage, 28 Punkte aus zehn Spielen, inklusive späten Siegen über Namibia und Äquatorial‑Guinea. Die Adler von Karthago nehmen nun zum siebten Mal am WM‑Finalturnier teil, sind bisher jedes Mal in der Gruppenphase gescheitert. Da soll 2026 endlich anders werden. Der französische Ex-Profi Sabri Lamouchi soll das Wunder als Trainer schaffen. Der aktuell aus Augsburg an Hannover ausgeliehene Flügelspieler Elias Saad war in der Quali zweitbester Torschütze der Nordafrikaner.

Spielplan Gruppe F der Fußball‑WM 2026