WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe I mit Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen

SPORT1 05.06.2026 • 11:46 Uhr In der Gruppe I der WM 2026 trifft Mitfavorit Frankreich auf Senegal, Irak und Norwegen. SPORT1 stellt Gruppe I der Fußball-WM vor.

Gruppe I der Fußball-WM 2026 vereint eine explosive Mischung aus einem Topfavoriten und bemerkenswerten Rückkehrern. Frankreich, Senegal, Irak und Norwegen liefern eine Mischung, die höchsten Unterhaltungswert verspricht.

Frankreich bei der WM 2026

Frankreich löste frühzeitig das WM-Ticket als Gruppensieger in der UEFA-Qualifikation mit einem 4:0-Sieg gegen die Ukraine – man blieb in sechs Spielen ungeschlagen. Es ist die 17. WM-Endrunde für Les Bleus, die zweimal Weltmeister waren (1998, 2018) und sechsmal das Halbfinale erreichten. Stürmer-Star Kylian Mbappé und der aktuelle Weltfußballer Ousmane Dembélé von PSG sind zwei DER Superstars der WM.

Senegal bei der WM 2026

Senegal gewann seine Afrika-Qualifikationsgruppe mit klarem Vorsprung – acht Siege, drei Remis, null Niederlagen – und qualifizierte sich damit zum vierten Mal. Ihr bestes Ergebnis war der Viertelfinaleinzug bei der WM-Premiere 2002. Seitdem präsentierten sich die „Lions of Teranga“ als harte Gegner – und zeigen sich auch diesmal hungrig. Vor allem das Duell mit Frankreich dürfte heiß werden. Denn viele Spieler sind in Frankreich geboren und/oder aufgewachsen oder spielen als Profis in der Ligue 1.

Irak bei der WM 2026

Der Irak kehrt nach 40 Jahren Abstinenz zurück und feiert die zweite WM-Teilnahme überhaupt. Das entscheidende Ticket löste das Team im interkontinentalen Playoff gegen Bolivien mit einem 2:1-Sieg in Monterrey. 1986 in Mexiko scheiterte der Irak in der Gruppenphase – mit einem einzigen erzielten Tor. Cheftrainer ist der ehemalige australische Nationaltrainer Graham Arnold. Der vielleicht bekannteste Spieler ist Zidane Iqbal aus der Jugend von Manchester United, der inzwischen beim FC Utrecht in den Niederlanden spielt.

Norwegen bei der WM 2026

Norwegen stürmte souverän durch Europa-Gruppe I: acht Spiele, acht Siege, 37:5 Tore – das stärkste Quali-Ergebnis aller europäischen Teams. Spitzenstürmer Erling Haaland erzielte 16 Tore – Rekord für eine Quali-Phase. Für Haaland ist es das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft. Norwegen ist erst zum vierten Mal dabei und musste seit 1998 auf eine erneute Qualifikation warten. Damals bildeten die Legenden Tore Andre Flo und Ole Gunnar Solskjaer das Sturmduo.

Spielplan Gruppe I der Fußball‑WM 2026