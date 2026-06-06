WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe K mit Portugal, DR Kongo, Kolumbien und Usbekistan

SPORT1 06.06.2026 • 11:18 Uhr In der Gruppe K der WM 2026 trifft Mitfavorit Portugal auf die Demokratische Republik Kongo, Usbekistan und Kolumbien. SPORT1 stellt Gruppe K der Fußball-WM vor.

Gruppe K der WM 2026 liefert Fußball pur: Superstars, historische Wiederauferstehung und Debütanten. Portugal, DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien schaffen ein Quartett, dessen Storylines von einer spektakulären Gruppenphase träumen lassen.

Portugal bei der WM 2026

Portugal löste die direkte Qualifikation als Gruppensieger in Europa – unter anderem mit einem 9:1‑Sieg gegen Armenien zum Abschluss. Es wird die neunte WM‑Teilnahme seit 2002. Topresultat: WM-Dritter 1966 und Halbfinale 2006. Megastar Cristiano Ronaldo will für sein letztes großes Hurra noch einmal alles für sein Land in die Waagschale werfen. Gelingt noch einmal ein Top-Resultat?

DR Kongo bei der WM 2026

DR Kongo kehrt nach dem Debüt in Deutschland bei der 1974er-Endrunde erstmals zurück – nach 52 Jahren (damals noch unter dem Namen Zaire). Die Qualifikation ging über dramatische Playoffs, inklusive Elfmeter‑Drama gegen Nigeria, und endete mit einem 1:0‑Sieg n.V. gegen Jamaika durch einen der bekanntesten Namen: Axel Tuanzebe (ehemals Manchester United).

Usbekistan bei der WM 2026

Usbekistan schreibt WM‑Geschichte: Am 5. Juni reichte ein 0:0 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate für die historische Qualifikation – erstmals überhaupt. Sie sind die erste zentralasiatische Nation, die es zum größten Fußball-Turnier schafft – und erst die dritte Ex‑Sowjet‑Republik nach Russland und Ukraine. Der größte Star ist Verteidiger Abdukodir Khusanov von Manchester City.

Kolumbien bei der WM 2026

Kolumbien sicherte sich Platz drei in Südamerika mit 28 Punkten und schüttelte damit das Fehlen bei der WM vor vier Jahren ab. Es wird ihr siebter Auftritt, bestes Resultat: Viertelfinale 2014. Damals ging der Stern des ehemaligen Bayern-Profis James Rodriguez auf. Der spielt mit inzwischen 34 Jahren in der MLS für Minnesota, soll aber auch bei der WM als Kapitän auflaufen. Der FC Bayern ist mit Flügelstürmer Luis Diaz bei Kolumbien trotzdem präsent.

Spielplan Gruppe K der Fußball‑WM 2026