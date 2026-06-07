WM 2026: Spiele, Termine und Mannschaften der Gruppe L mit England, Kroatien, Ghana und Panama

SPORT1 07.06.2026 • 12:19 Uhr In der Gruppe L der WM 2026 trifft Mitfavorit England auf Kroatien, Ghana und Panama. SPORT1 stellt Gruppe L der Fußball-WM vor.

Gruppe L der Fußball‑WM 2026 verbindet große Namen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen. England trifft auf Kroatien, Ghana und Panama – eine Konstellation, die schon in der Vorrunde hohe Intensität verspricht.

England bei der WM 2026

England qualifizierte sich souverän über die europäische Qualifikation und zählt erneut zum erweiterten Favoritenkreis. Die „Three Lions“ sind zum 16. Mal bei einer WM dabei, holten 1966 den Titel und standen 2018 im Halbfinale. Bei der vergangenen Endrunde reichte es zum Viertelfinale, wo gegen den späteren Weltmeister Frankreich Endstation war. Die Hoffnungen bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ruhen erneut auf Bayerns Stürmer-Star Harry Kane.

Kroatien bei der WM 2026

Kroatien bestätigte seine enorme Turnierkonstanz mit der erfolgreichen Qualifikation über die UEFA. Der WM‑Zweite von 2018 und Dritte von 2022 nimmt zum siebten Mal teil. Die Generation um die erfahrenen Führungsspieler nimmt noch einen Anlauf und steht weiterhin für Spielkontrolle, taktische Disziplin und Nervenstärke. Gebangt wird jedoch um das Denkmal Luka Modric (AC Mailand), der am Jochbein operiert werden musste. Ob der 40-Jährige spielen kann, ist aktuell noch offen.

Ghana bei der WM 2026

Ghana löste das Ticket als Sieger seiner afrikanischen Qualifikationsgruppe. Die „Black Stars“ sind zum vierten Mal bei einer WM vertreten. Unvergessen bleibt das Viertelfinale 2010, als Ghana nur knapp am historischen Halbfinaleinzug scheiterte. Bei der letzten Teilnahme 2014 schied das Team in der Gruppenphase aus, für die letzten beiden Turniere verpasste man die Qualifikation. Der größte Star ist Flügelspieler Antoine Semenyo von Manchester City.

Panama bei der WM 2026

Panama qualifizierte sich über den CONCACAF‑Weg und ist zum zweiten Mal bei einer WM dabei. Bei der Premiere 2018 blieb Panama sieglos, sammelte aber wertvolle Erfahrung. Der Außenseiter setzt auf mannschaftliche Geschlossenheit und schnelle Umschaltmomente. Den höchsten Marktwert besitzt Verteidiger Michael Amir Murillo von Besiktas Istanbul (acht Millionen laut transfermarkt.de).

Spielplan Gruppe L der Fußball‑WM 2026