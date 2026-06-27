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WM 2026: Tragische Szenen um Uruguay-Star

Tragische Szenen bei Uruguays WM-Aus

Uruguays Manuel Ugarte verletzt sich beim WM-Aus womöglich schwer. Er muss auf einer Trage vom Platz getragen werden. Die Nerven bei den Südamerikanern liegen blank.
Uruguay verpasst es, gegen die Kapverden seine Vielzahl an Chancen auf den Sieg zu nutzen.
Moritz Pleßmann
Uruguays Manuel Ugarte verletzt sich beim WM-Aus womöglich schwer. Er muss auf einer Trage vom Platz getragen werden. Die Nerven bei den Südamerikanern liegen blank.

Was für eine bittere Sequenz für Uruguay! Mittelfeldspieler Manuel Ugarte hat sich im letzten Gruppenspiel gegen Spanien (LIVETICKER) womöglich eine schwere Verletzung zugezogen – und unmittelbar später einen schmerzhaften Gegentreffer hinnehmen müssen.

Was war passiert? Der Mittelfeldspieler von Manchester United blieb ohne gegnerische Einwirkung bei einem Zweikampf im Rasen hängen und ging sofort mit schmerzverzerrtem Blick zu Boden (41.).

Spanien spielte jedoch weiter, über Lamine Yamal kam der Ball zu Marcos Llorente, der die Kugel von außen in die Mitte brachte. Alex Baena schloss im Strafraum ab und erzielt die Führung – unter gütiger Mithilfe von Uruguay-Keeper Fernando Muslera. Der 40-Jährige patzte und ließ den wenig platzierten Schuss des Spaniers über seine Hände in den Kasten gleiten (42.).

WM: Ugarte muss mit der Trage vom Platz

Tragisch für Uruguay: Unmittelbar nach dem Gegentreffer kamen die Teamärzte auf den Platz, um sich um den verletzten Ugarte zu kümmern. Der 25-Jährige konnte die Partie nicht fortsetzen und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

Ugarte hielt sich auf der Trage liegend seine Hände vor das schmerzverzerrte Gesicht, während er in die Katakomben gebracht wurde. Eine Niederlage Uruguays würde das frühe Aus in der Gruppenphase bedeuten.

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