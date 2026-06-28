WM 2026: TV-Reporterin bittet ganze Nation um Entschuldigung

Für ihre abschätzigen Worte über Bosnien-Herzegowina musste Abigail Vélez viel Kritik einstecken. Nun bat die Reporterin des TV-Senders ABC7 aus Los Angeles öffentlich um Entschuldigung.
Reporterin bittet um Entschuldigung
„Bei einem unglücklichen Versuch, ein wenig Spaß bei der Weltmeisterschaft zu haben, bin ich zu weit gegangen und habe live eine unüberlegte Äußerung gemacht, die taktlos und unangemessen war“, schrieb Vélez bei Instagram. „Ich entschuldige mich beim bosnischen Volk und der bosnischen Fußballnationalmannschaft.“
TV-Reporterin mit unbedachtem Kommentar über Bosnien
Was war passiert? Vélez hatte im Rahmen einer WM-Übertragung über Bosnien-Herzegowina gesagt: „Ich könnte nicht einmal auf einer Karte zeigen, wo das liegt. Ich habe keine Ahnung von Bosnien und will es auch nicht wissen.“
Mit Blick auf das Sechzehntelfinale zwischen den USA und Bosnien-Herzegowina am Donnerstag (2 Uhr MESZ im LIVETICKER) schickte sie noch eine Kampfansage hinterher: „Team USA ist zurück und besser denn je. Macht euch bereit, Bosnien! Ihr wollt es zwar nicht, aber ihr werdet es bekommen.“
In den Sozialen Medien musste sie dafür Kritik einstecken, Nutzer warfen ihr Respektlosigkeit vor. In ihrer Entschuldigung schrieb sie noch: „Bei der Weltmeisterschaft geht es doch darum, Menschen auf der ganzen Welt zusammenzubringen, und meine Äußerungen entsprachen nicht diesem Geist.“ Sie wünsche daher allen Teams weiterhin viel Glück bei der WM.