WM 2026: Argentinien reagiert auf Star-Ausfall

Sechs Tage vor seinem ersten Spiel bei der Fußball-WM hat Titelverteidiger Argentinien am Donnerstag Marcos Senesi als Ersatz für den verletzten Innenverteidiger Leonardo Balerdi nachnominiert. Balerdi (27/Olympique Marseille) muss wegen einer Wadenverletzung auf das Turnier verzichten. Senesi (29) wechselt zur neuen Saison der englischen Premier League vom AFC Bournemouth zu Tottenham Hotspur.
Argentinien reagiert auf Star-Ausfall
Trainer Lionel Scaloni entscheidet sich für einen erfahrenen Premier-League-Profi als Ersatz für einen Ex-Dortmunder.
Argentinien spielt zum Auftakt am 17. Juni gegen Algerien. In Gruppe J bekommt es der Weltmeister zudem mit Österreich (22. Juni) und WM-Debütant Jordanien (28. Juni) zu tun.