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WM 2026: Argentinien reagiert auf Star-Ausfall

Argentinien reagiert auf Star-Ausfall

Trainer Lionel Scaloni entscheidet sich für einen erfahrenen Premier-League-Profi als Ersatz für einen Ex-Dortmunder.
Argentinien-Trainer Lionel Scaloni stellt klar, dass Superstar Lionel Messi bei der WM-Generalprobe gegen Island auf dem Platz stehen wird. Wie lange der Weltmeister von 2022 spielen wird, ist noch offen.
SID
Trainer Lionel Scaloni entscheidet sich für einen erfahrenen Premier-League-Profi als Ersatz für einen Ex-Dortmunder.

Sechs Tage vor seinem ersten Spiel bei der Fußball-WM hat Titelverteidiger Argentinien am Donnerstag Marcos Senesi als Ersatz für den verletzten Innenverteidiger Leonardo Balerdi nachnominiert. Balerdi (27/Olympique Marseille) muss wegen einer Wadenverletzung auf das Turnier verzichten. Senesi (29) wechselt zur neuen Saison der englischen Premier League vom AFC Bournemouth zu Tottenham Hotspur.

Argentinien spielt zum Auftakt am 17. Juni gegen Algerien. In Gruppe J bekommt es der Weltmeister zudem mit Österreich (22. Juni) und WM-Debütant Jordanien (28. Juni) zu tun.

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