Tom Cruise und David Beckham: Prominenter Besuch bei USA-Spiel

Mit einer Gesangseinlage von Popstar Katy Perry, einer Flaggenparade der 48 teilnehmenden Nationen und der Präsentation einer übergroßen Ausgabe des WM-Pokals ist die Fußball-WM 2026 nun auch in den USA eröffnet worden.
Prominenter Besuch bei USA-Spiel
Die WM ist nun auch offiziell in den USA eröffnet. Katy Perry liefert eine Gesangseinlage, Tom Cruise und David Beckham sehen zu.
Das Spiel am Freitagabend Ortszeit zwischen der Mannschaft des argentinischen Cheftrainers Maurizio Pochettino und Paraguay im imposanten Stadion in Los Angeles (LIVETICKER) war nach den zwei Partien in Mexiko und dem Auftakt in Kanada das erste im Land des Hauptgastgebers.
Spektakulärer als die erstaunlich bescheidene Eröffnung waren einige prominente Gäste. Den größten Jubel bei seiner kurzen Einblendung auf dem gigantischen Videoring erhielt Tom Cruise, der mit David Beckham in die mehr als vier Milliarden Dollar teure Arena gekommen war. Ebenfalls gesichtet wurden unter anderem Oscar-Preisträgerin Halle Berry oder Hotel-Erbin Paris Hilton.