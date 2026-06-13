Tom Cruise und David Beckham: Prominenter Besuch bei USA-Spiel

SID 13.06.2026 • 03:08 Uhr Die WM ist nun auch offiziell in den USA eröffnet. Katy Perry liefert eine Gesangseinlage, Tom Cruise und David Beckham sehen zu.

Mit einer Gesangseinlage von Popstar Katy Perry, einer Flaggenparade der 48 teilnehmenden Nationen und der Präsentation einer übergroßen Ausgabe des WM-Pokals ist die Fußball-WM 2026 nun auch in den USA eröffnet worden.

Das Spiel am Freitagabend Ortszeit zwischen der Mannschaft des argentinischen Cheftrainers Maurizio Pochettino und Paraguay im imposanten Stadion in Los Angeles (LIVETICKER) war nach den zwei Partien in Mexiko und dem Auftakt in Kanada das erste im Land des Hauptgastgebers.