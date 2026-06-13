WM-Auftakt: 14. Juni gutes Omen für DFB-Elf

SID 13.06.2026 • 10:26 Uhr Die Nationalmannschaft ist am Geburtstag von Steffi Graf und Donald Trump ungeschlagen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steigt am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Außenseiter Curacao in die WM ein – ein gutes Omen. Denn am 14. Juni ist die DFB-Elf ungeschlagen. Die Bilanz: Acht Siege und drei Unentschieden in elf Spielen – neun davon bei Welt- und Europameisterschaften.

Alles begann am 14. Juni 1970, als Uwe Seelers Hinterkopf und Gerd Müllers Volley-Treffer die DFB-Elf gegen England (3:2 n.V.) ins WM-Halbfinale brachten. Genau zwei Jahre später glückte bei der EM im Halbfinale gegen Belgien ein 2:1, wiederum 24 Monate später wurde das Eröffnungsspiel der Heim-WM 1974 gegen Chile 1:0 gewonnen.

Der 14. Juni als deutscher Glückstag?

Nach einem 2:2 in einem Freundschaftsspiel gegen Mexiko 1977 gab es auch bei der WM 1978 in der Finalrunde ein Remis – 0:0 gegen Italien. 1980 wurden die Niederlande bei der EM zum Debüt des späteren Rekordnationalspielers Lothar Matthäus am 14. Juni 3:2 bezwungen, vier Jahre später gab es bei der EURO ein 0:0 gegen Portugal.

Das 2:0 am 14. Juni 1988 gegen Dänemark war der erste Sieg bei der damaligen Heim-EM. Und auch bei den Turnieren im eigenen Land 2006 (WM) gegen Polen (1:0) und 2024 (EM) gegen Schottland (5:1) gab es Siege. Dazwischen glückte am 14. Juni 2022 in der Nations League der höchste Erfolg gegen Italien (5:2) überhaupt.

Der 14. Juni – ein Glückstag für den deutschen Sport? In der Tat, 1969 wurde an diesem Tag Tennis-Königin Steffi Graf geboren. Schon 1954 erblickte die Sängerin Gianna Nannini das Licht der Welt, deren Hit „Un’estate italiana“ den deutschen WM-Triumph 1990 traumhaft untermalte.