WM-Auftakt? Matthäus erwartet deutsches Schützenfest

SID 03.06.2026 • 07:31 Uhr Lothar Matthäus hat klare Vorstellungen vom WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. Es soll ein Schützenfest werden.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet beim WM-Auftakt gegen Curacao mit einem Schützenfest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ohne respektlos gegenüber Curacao sein zu wollen: Alles andere als ein klarer Sieg ist ein No-Go“, sagte Matthäus in seiner WM-Kolumne in der Sport Bild: „Ich erwarte dieses Mal ein ähnliches Ergebnis wie 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien, was damals der erste Schritt auf dem Weg ins Finale war.“

Die DFB-Elf startet am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao in das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Weitere Gruppengegner sind Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) am 20. Juni in Toronto sowie Ecuador am 25. Juni in East Rutherford.

Das fordert Matthäus von der WM-Generalprobe

Mit einer „überzeugenden Leistung und einem klaren Sieg“ gegen Curacao könne die deutsche Mannschaft „sofort für positive Stimmung sorgen und die Fans emotional mitnehmen“, sagte Matthäus: „Vielleicht sogar ähnlich, wie es uns 1990 beim 4:1 gegen das allerdings starke Jugoslawien gelang. Der Sieg gab uns damals enormen Schub Richtung Titelgewinn.“

Bei der WM-Generalprobe am Samstag (20.30 Uhr MESZ) in Chicago gegen die USA erwartet Matthäus von Bundestrainer Julian Nagelsmann, „dass wir zu mindestens 90 oder 95 Prozent“ die deutsche Nationalmannschaft sehen, die auch gegen Curacao in die WM startet. Gegen den „krassen Außenseiter“ müsse es dann „auf jeden Fall unsere erste Elf sein, damit sie sich für die schwereren Aufgaben danach einspielen kann. Wenn auch sicherlich offensiver ausgerichtet als gegen stärkere Gegner.“

Derweil sieht Matthäus auch Konfliktpotenzial im deutschen Kader. „Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will. Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben“, sagte Matthäus.

Matthäus wundert sich über Nagelsmann-Entscheidung

Die Nominierung von Alexander Nübel als dritten Torwart habe ihn zudem gewundert. „Der dritte Torhüter ist eigentlich auch dafür da, für Harmonie pur zu sorgen“, so Matthäus. DFB-Rückkehrer Manuel Neuer und Nübel „mögen sich aber nicht, das war nach dem DFB-Pokalfinale zu sehen, das weiß man auch schon länger.“