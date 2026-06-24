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"Wäre angemessen": Hummels plädiert für Wechsel von Neuer auf Baumann

Hummels für Torwart-Rotation

Mats Hummels würde es begrüßen, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann Torhüter Oliver Baumann einen WM-Einsatz ermöglichen würde. Platz eins in der Gruppe ist dem DFB-Team nicht mehr zu nehmen.
Deutschland ist im letzten WM-Gruppenspiel bereits als Gruppensieger durch. Könnte im Zuge einer Rotation jetzt die große Stunde für Oliver Baumann schlagen? Die Meinung von Mats Hummels zu diesem Thema könnte einige überraschen.
Felix Kunkel
Mats Hummels würde es begrüßen, wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann Torhüter Oliver Baumann einen WM-Einsatz ermöglichen würde. Platz eins in der Gruppe ist dem DFB-Team nicht mehr zu nehmen.

Oliver Baumann statt Manuel Neuer? Vor dem letzten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr im LIVETICKER) hat sich Mats Hummels für einen Wechsel im deutschen Tor stark gemacht.

„Ich persönlich, einfach nur ich persönlich, würde Oli Baumann das Spiel geben“, betonte der Ex-Nationalspieler am Dienstagabend bei MagentaTV.

Hummels wolle auf keinen Fall in irgendetwas hineinreden, sagte er, fügte aber hinzu: „Ich finde, als Belohnung, wie er mit der Situation umgegangen ist, und auch generell die letzten Jahre als deutsche Nummer eins, wäre es angemessen, ihm einen WM-Einsatz zu geben.“

WM: Rotiert Nagelsmann im letzten Gruppenspiel?

Die DFB-Auswahl hat sich nach den Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) bereits vorzeitig als Gruppensieger für die K.-o.-Phase qualifiziert. Damit hat Bundestrainer Julian Nagelsmann im abschließenden Gruppenspiel gegen Ecuador die Möglichkeit zu rotieren und Spielern Einsatzzeit zu geben, die bislang wenig oder gar nicht zum Zug gekommen sind.

Im Vorfeld der WM galt Baumann lange Zeit als erste Wahl im deutschen Tor. Kurz vor dem Turnierstart musste der Torhüter jedoch akzeptieren, dass Neuer nach seiner Rückkehr zum DFB den Vorzug erhielt. Die Entscheidung von Bundestrainer Nagelsmann stieß teils auf deutliche Kritik.

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