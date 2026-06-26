WM: Belgien ohne Angst: "Werden bereit sein"

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft geht bei der WM trotz eines drohenden Debakels selbstbewusst in ihr Gruppenfinale. „Wir gehen nur von einem Szenario aus: Sieg“, sagte Innenverteidiger Brandon Mechele vor der Partie gegen Außenseiter Neuseeland in der Nacht auf Samstag (5.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Vancouver: „Wir dürfen nicht nervös werden.“
Für Belgien zählt nur ein Sieg
Die "Roten Teufel" brauchen gegen Neuseeland einen Sieg, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen.
Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia
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Nach einem enttäuschenden Turnierstart mit zwei Unentschieden gegen Ägypten und den Iran brauchen die Belgier gegen den Weltranglisten-84. einen Sieg, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Im schlimmsten Fall droht den „Roten Teufeln“ vier Jahre nach der WM in Katar das zweite Vorrundenaus in Folge.
Man sei „an keinem anderen Ergebnis interessiert als an einem Sieg“, bekräftigte Nationaltrainer Rudi Garcia. Sein Team sei „motiviert“ und „entschlossen“. Solange man mit der Intensität der Neuseeländer mithalte, „sehe ich kein Problem“, ergänzte Mechele: „Denn auf dem Papier haben wir, mit allem Respekt vor Neuseeland, mehr Qualitäten. Wir werden bereit sein.“