WM: Belgien ohne Angst: "Werden bereit sein"

SID 26.06.2026 • 04:30 Uhr Die "Roten Teufel" brauchen gegen Neuseeland einen Sieg, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen.

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft geht bei der WM trotz eines drohenden Debakels selbstbewusst in ihr Gruppenfinale. „Wir gehen nur von einem Szenario aus: Sieg“, sagte Innenverteidiger Brandon Mechele vor der Partie gegen Außenseiter Neuseeland in der Nacht auf Samstag (5.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Vancouver: „Wir dürfen nicht nervös werden.“

Nach einem enttäuschenden Turnierstart mit zwei Unentschieden gegen Ägypten und den Iran brauchen die Belgier gegen den Weltranglisten-84. einen Sieg, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen. Im schlimmsten Fall droht den „Roten Teufeln“ vier Jahre nach der WM in Katar das zweite Vorrundenaus in Folge.