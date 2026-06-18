WM: Besondere Motivation für DFB-Team

SID 18.06.2026 • 14:32 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft erhält zusätzliche Motivation für die WM. Schülerinnen und Schüler haben ihr aufmunternde Botschaften geschrieben.

Für die deutschen Fußball-Nationalspieler gibt es beim Essen eine zusätzliche WM-Motivation. Schülerinnen und Schüler aus Winston-Salem haben Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. aufmunternde Botschaften auf Deutsch geschrieben, die im Speisesaal an der Wand hängen.

Auf den Zetteln steht unter anderem „Viel Glück und viel Spaß beim Fußballturnier“ und „Willkommen in Winston-Salem“.

WM: Zieht Deutschland vorzeitig in die K.o.-Phase ein?

Das kommt in der DFB-Auswahl gut an. „Wirklich toll, sie haben sich viel Mühe gegeben, auch noch auf Deutsch zu schreiben“, sagte Nationalspieler Nadiem Amiri.

Der viermalige Weltmeister trifft am Samstag (ab 22.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in seinem zweiten Gruppenspiel in Toronto auf die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire).