WM: Böse Erinnerungen! Droht das nächste Skandal-Spiel?

SID 24.06.2026 • 10:19 Uhr Algerien feiert den ersten Sieg bei der WM. Im Kampf um Platz zwei wartet nun Österreich - ein Duell mit brisanter Vergangenheit.

Ibrahim Maza schob jegliche Lobeshymnen schnell beiseite. Ja, „sehr glücklich und sehr stolz“ sei er schon über seine eigene Leistung, sagte Algeriens Mittelfeldstratege und ließ einen Blick über die Trophäe für den Spieler des Spiels schweifen: „Aber das war nicht die wichtigste Sache. Die drei Punkte waren heute das Wichtigste.“

Auch dank des in Berlin geborenen Profis von Bayer Leverkusen dürfen die „Wüstenfüchse“ weiter vom Einzug in das Sechzehntelfinale träumen. Durch das hart erkämpfte 2:1 (0:1) gegen Turnier-Neuling Jordanien feierten die Nordafrikaner ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft seit 2014. „Es war scheiße, dass wir mit 0:1 in die Halbzeit gegangen sind“, sagte Maza in aller Deutlichkeit: „Aber wir haben Geduld bewiesen.“ Denn nach dem Führungstreffer von Nizar Al-Rashdan (36.) drehten Nadhir Benbouali (69.) und Amine Gouiri (82.) in Santa Clara die Begegnung – und beendeten die algerische Durststrecke.

Seine Mannschaft habe sich den Sieg „verdient“, sagte Trainer Vladmir Petkovic sichtlich zufrieden: „Das gibt uns auf jeden Fall viel Selbstvertrauen und Zuversicht.“ Mithilfe des frischen Rückenwindes wollen die Algerier jetzt auch den letzten Schritt in Richtung K.o.-Runde gehen, im abschließenden Gruppenspiel (28.6., ab 4 Uhr im LIVETICKER) wartet mit Österreich aber ein Gegner, der sich eine brisante Vergangenheit auf der WM-Bühne mit Algerien teilt.

WM: Revanche für Skandalspiel?

Am Donnerstag wird die berüchtigte „Schande von Gijon“ 44 Jahre alt. Eine kurze Zusammenfassung: 1982 fanden bei der Endrunde in Spanien die letzten Partien einer Gruppe nicht zeitgleich statt. Weil Algerien vorgelegt hatte, wusste das DFB-Team, dass es für ein Weiterkommen unbedingt gewinnen musste. Nachbar Österreich durfte sich derweil eine Niederlage mit höchstens zwei Toren Differenz erlauben. Und so stellten beide Teams nach dem deutschen Führungstreffer von Horst Hrubesch in der elften Minute jegliche Bemühungen ein – zum Ärger von Algerien.

Eine Revanche an Deutschland verpassten die Algerier bei der WM 2014, im dramatischen Achtelfinale verloren sie 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Weltmeister. Zwölf Jahre später könnte nun zumindest etwas Genugtuung folgen. Gewinnen Maza und Co. in der Nacht zu Sonntag in Kansas City, verdrängen sie das Team von Ralf Rangnick von Platz zwei.

Keine Lust auf einen Nicht-Angriffspakt

Pikant: Würden sich Algerien und Österreich tatsächlich auf ein Unentschieden einigen, wären beide Mannschaften mit jeweils vier Punkten wohl sicher weiter.