WM: Das bedeuten die Ergebnisse aus der Nacht für Deutschland

SID 25.06.2026 • 06:36 Uhr Deutschland trifft bei der Weltmeisterschaft zum Start der K.o.-Phase auf einen Gruppendritten. Die möglichen Gegner werden weniger.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss sich nach den ersten Entscheidungen in der WM-Gruppenphase nur noch auf acht mögliche Gegner im Sechzehntelfinale einstellen.

Am 29. Juni (22.30 Uhr/MESZ) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough bei Boston auf einen Dritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Am Mittwoch landeten Südkorea (A), Bosnien und Herzegowina (B) sowie Schottland (C) in ihren Gruppen auf Rang drei.

In der Gruppe D kommen nur noch Australien und Paraguay für Tabellenplatz drei infrage, in Gruppe F noch drei Teams (Niederlande, Japan, Schweden). Die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Phase ein, bei der Verteilung gibt es insgesamt 495 verschiedene Szenarien.

WM: Muss Deutschland gegen Paraguay ran?

Nach diesen Szenarien ist derzeit ein Duell mit dem Gruppendritten der Staffel D am wahrscheinlichsten – Australien und Paraguay treffen in der Nacht zu Freitag (ab 4.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) aufeinander. Mit einem Remis würden höchstwahrscheinlich beide Teams ins Sechzehntelfinale einziehen, Paraguay wäre in diesem Fall Dritter.

Die Schotten aus Gruppe C sind ebenfalls ein wahrscheinlicher Gegner der DFB-Elf – sie werden die K.o.-Phase angesichts von drei Punkten und einem Torverhältnis von -3 aber sehr wahrscheinlich verpassen.

Deutschland steht als Gruppensieger fest

Sicher ist bereits, welchen Teams die DFB-Auswahl auf dem Weg zu einem möglichen Finale aus dem Weg gehen würde: Durch die Ergebnisse am Mittwoch rutschten unter anderem Rekordweltmeister Brasilien und die Schweiz, die beide Gruppensieger wurden, in die andere Turnierhälfte. Auch auf Titelverteidiger Argentinien oder die USA könnte Nagelsmanns Team erst im Finale treffen.