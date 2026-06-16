WM-Debüt: Zwayer pfeift USA gegen Australien

SID 16.06.2026 • 15:19 Uhr Felix Zwayer steht vor seiner WM-Premiere. Die FIFA setzt ihn für das Spiel des Gastgebers USA an. Der Berliner ist der einzige deutsche Schiedsrichter bei der Endrunde.

Das Warten hat ein Ende – Felix Zwayer steht vor seiner WM-Premiere. Der 45 Jahre alte Schiedsrichter aus Berlin wurde am Dienstag vom Fußball-Weltverband FIFA für das Vorrundenspiel am Freitag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) zwischen Co-Gastgeber USA und Australien in Seattle angesetzt.

Unterstützt wird WM-Neuling Zwayer von seinen Assistenten Robert Kempter und Christian Dietz. Als Vierte Offizielle fungiert die Mexikanerin Katia Garcia.

Zwayer ist als einziger deutscher Referee beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada dabei. Bastian Dankert wurde als Video-Assistent nominiert und war bei der Endrunde bereits im Einsatz. Die WM-Teilnahme ist Zwayers Karriere-Höhepunkt.

Bei der Heim-EM vor zwei Jahren durfte der Immobilienkaufmann vier Partien leiten. Darunter das Halbfinale zwischen England und den Niederlanden (2:1) in Dortmund.

WM: Schiedsrichter-Chef lobt Zwayer

Der deutsche Schiedsrichter-Chef Knut Kircher hatte die WM-Nominierung von Zwayers als „höchst verdient“ bezeichnet. „Er ist sehr professionell in seiner Einstellung auf und neben dem Platz“, sagte Kircher dem SID: „Er hat sehr, sehr hohe Grundlagen von Fitness, Regelkenntnis und Spielvorbereitung, das zeichnet ihn national und international aus.“

Kircher lobte zudem die „sehr hohe Entscheidungsqualität“ Zwayers, zudem eine „sehr souveräne Kommunikation auch bei unpopulären Entscheidungen – da hat er den Mut und die Courage“. Zwayer habe eine „sehr positive Entwicklung über Jahre“ genommen.