"50 Millionen? Nein, das reicht nicht"

Niklas Trettin 19.06.2026 • 19:12 Uhr Bei seinem WM-Debüt für Marokko gegen Brasilien überzeugt Ayyoub Bouaddi auf Anhieb. Der 18-Jährige gilt als eines der größten Talente Europas und könnte nun den endgültigen Durchbruch auf der großen Fußballbühne schaffen.

Es war kein Fußballabend für die Geschichtsbücher, aber ein kleines Zeichen. Marokko rang Brasilien beim 1:1 einen Punkt ab und lieferte dabei zumindest einen Vorgeschmack darauf, warum die Nordafrikaner von manchen Beobachtern als Überraschungskandidat dieser Weltmeisterschaft gehandelt werden.

Und ein Spieler nebenbei, weshalb dessen Name seit Monaten durch die Notizbücher europäischer Topklubs geistert: Ayyoub Bouaddi. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler feierte sein Debüt auf der größten Bühne des Fußballs und nutzte die Gelegenheit eindrucksvoll. Über weite Strecken gehörte Bouaddi zu den prägendsten Akteuren der Partie.

Eine Besonderheit: Erst vor wenigen Wochen hatte sich das Talent entschieden, künftig für Marokko aufzulaufen, nachdem er zuvor sämtliche Nachwuchs-Auswahlen des französischen Verbandes durchlaufen hatte.

Vor allem seine Selbstverständlichkeit im Spiel beeindruckte. Bouaddi entzog sich dem brasilianischen Pressing immer wieder mit bemerkenswerter Ruhe, half in der Defensive aus, lenkte das Aufbauspiel und agierte mit einer auffallenden Souveränität.

Doch nicht nur das. Mit seiner markanten Erscheinung, der kräftigen Statur und den langen Haaren fällt er allein schon optisch auf. Gegen Brasilien unterstrich er dazu nun, warum er inzwischen als eines der begehrtesten Nachwuchstalente Europas gilt.

WM-Talent Bouaddi schrieb mehrfach Geschichte

Zuletzt führte Bouaddi gar die französische U21 als Kapitän aufs Feld. Der Weg in die A-Nationalmannschaft blieb ihm jedoch noch versperrt. Nachdem Nationaltrainer Didier Deschamps ihn nicht für die Weltmeisterschaft berücksichtigt hatte, schwenkte der Youngster um. Der Mittelfeldspieler machte von seiner Doppelstaatsbürgerschaft Gebrauch und läuft seither für Marokko auf, das Land seiner familiären Wurzeln. Dort zögerte man keine Sekunde: Bouaddi wurde umgehend in den WM-Kader aufgenommen.

Lange liegt diese Wendung nicht zurück. Erst am 26. Mai gab der Teenager sein Debüt für die „Löwen vom Atlas“ und wurde zu einem der jüngsten Nationalspieler in der Geschichte des Verbandes. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen folgten zwei weitere Einsätze – ehe er gegen Brasilien ran durfte.

Dass Bouaddi diesen Weg einschlagen würde, wundert diejenigen nicht, die ihn seit Jahren begleiten. „Niemand ist von seiner Entwicklung überrascht. Er war ein Junge, bei dem man kaum Schwächen finden konnte“, sagte sein früherer Jugendtrainer Sofiane Khair. Beim AFC Creil, seinem Heimatverein, spielte Bouaddi neun Jahre lang, bevor er 2021 in den Nachwuchs des OSC Lille ging.

Dort beschleunigte sich sein Aufstieg rasant. Anfang Oktober 2023 debütierte Bouaddi gerade einmal drei Tage nach seinem 16. Geburtstag für die Profimannschaft – so früh wie kein Spieler zuvor in Lilles Vereinsgeschichte. Auch auf europäischer Ebene schrieb er Geschichte: Sein erster Einsatz erfolgte in der Conference League gegen Klaksvik, womit er zum jüngsten Debütanten des Wettbewerbs wurde. „Auf dem Platz wirkt er nicht wie ein 16-Jähriger, sondern wie ein Spieler über 20“, sagte der damalige Lille-Coach Paulo Fonseca anschließend.

Bouaddis Sternstunde gegen Real Madrid

Der nächste Meilenstein ließ nicht lange auf sich warten. Ein Jahr später stand Bouaddi erstmals in der Champions League auf dem Platz – ausgerechnet gegen Real Madrid. Lille gewann überraschend mit 1:0, und der damals 17-Jährige zählte auf Anhieb zu den Matchwinnern. Vor allem wegen seiner Gelassenheit, die ihn von vielen Gleichaltrigen unterscheidet.

Bouaddi agiert mit großer Übersicht, erkennt Räume früh und trifft meist die richtige Entscheidung. Hinzu kommen seine technische Qualität und seine Ballsicherheit, die es ihm immer wieder ermöglichen, sich aus engen Situationen zu befreien.

Abseits des Fußballs verfolgt Bouaddi ebenfalls ehrgeizige Ziele. Der Sohn eines Bankmanagers und einer Mitarbeiterin eines Luftfahrtkonzerns absolviert parallel zu seiner Profikarriere ein Online-Bachelorstudium in Mathematik. „Wir trainieren morgens, danach kann ich meine Zeit frei einteilen“, sagte er einmal der Zeitung Le Parisien: „Ich wollte weiterlernen und die freie Zeit sinnvoll nutzen.“ Das Studium sei für ihn mehr als nur ein Ausgleich: „Lernen hält den Kopf wach. Mathe hilft mir sogar dabei, Fußball besser zu verstehen – besonders in taktischer Hinsicht.“

Ist auch der FC Bayern an Bouaddi dran?

Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass nahezu alle europäischen Topklubs Bouaddi auf dem Schirm haben. Immer wieder tauchten in den vergangenen Monaten Namen wie FC Bayern, Arsenal, Chelsea, PSG, Real Madrid oder ManUnited im Zusammenhang mit ihm auf.

Noch sitzt Lille allerdings am längeren Hebel. Im Dezember verlängerte der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bis 2029, eine Ausstiegsklausel wurde nicht vereinbart. Sollte Bouaddi bei dieser WM aber weiter auf sich aufmerksam machen, dürfte das Interesse kaum kleiner werden.

Beim LOSC blickt man möglichen Angeboten dennoch gelassen entgegen. Präsident Olivier Létang machte zuletzt deutlich, dass der Klub keinen Verkaufsdruck verspürt. „50 Millionen? Nein, das reicht nicht“, betonte er bei RMC Sport. Zugleich verwies er auf die besondere Situation seines Spielers: Wo sonst bekomme ein 18-Jähriger die Garantie auf regelmäßige Einsatzzeiten in einer Mannschaft, die in der Champions League spielt?

Bouaddi selbst beschäftigt das Thema derzeit offenbar wenig. Nach dem Remis gegen Brasilien sagte er: „Ich konzentriere mich nur auf die Weltmeisterschaft.“ Kein Wunder, nach seinem Auftritt gegen die Selecao dürfte ihm das nicht schwerfallen.