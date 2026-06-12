WM der KI-Modelle: Forscher suchen den "besten" Chatbot

Grok hat gleich mal vorgelegt: Sowohl den 2:0-Sieg Mexikos zum WM-Auftakt gegen Südafrika als auch Südkoreas 2:1 gegen Tschechien hat der KI-Chatbot korrekt vorhergesagt – und damit die erste Tabellenführung in der Weltmeisterschaft der Künstlichen Intelligenzen übernommen.
WM der KI-Modelle startet
KI-WM startet
„LLM SoccerArena“ nennt sich die Spielerei, bei der eine Gruppe von Forschenden mehrere der führenden KI-Sprachmodelle jedes WM-Spiel tippen lässt. Die Rangliste der „Large Language Models“ wird nach jeder Begegnung aktualisiert. Kleiner Trost für jeden Tipper aus Fleisch und Blut: Während Grok ein Traumstart gelang, lagen andere Bots am ersten Tag vor allem bei Südkoreas Sieg deutlich daneben.
„Früh im Turnier sind erst wenige Spiele gewertet, deshalb wird sich die Tabelle stark bewegen“, sagt Markus Weinmann, Professor für Business Analytics in Köln und einer der Entwickler des KI-Wettstreits, der zudem betont: „Eine hohe Platzierung heißt, dass ein Modell bei den bisher gespielten Partien gut lag. Sie beweist nicht, dass das Modell Fußball versteht, und sie sagt nicht, wer das nächste Spiel gewinnt.“