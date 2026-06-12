WM der KI-Modelle: Forscher suchen den "besten" Chatbot

SID 12.06.2026 • 18:37 Uhr Trost für jeden Tipper aus Fleisch und Blut: Auch die Künstliche Intelligenz liegt mal daneben.

Grok hat gleich mal vorgelegt: Sowohl den 2:0-Sieg Mexikos zum WM-Auftakt gegen Südafrika als auch Südkoreas 2:1 gegen Tschechien hat der KI-Chatbot korrekt vorhergesagt – und damit die erste Tabellenführung in der Weltmeisterschaft der Künstlichen Intelligenzen übernommen.

KI-WM startet

„LLM SoccerArena“ nennt sich die Spielerei, bei der eine Gruppe von Forschenden mehrere der führenden KI-Sprachmodelle jedes WM-Spiel tippen lässt. Die Rangliste der „Large Language Models“ wird nach jeder Begegnung aktualisiert. Kleiner Trost für jeden Tipper aus Fleisch und Blut: Während Grok ein Traumstart gelang, lagen andere Bots am ersten Tag vor allem bei Südkoreas Sieg deutlich daneben.