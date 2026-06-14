WM: Deshalb wechselte Nagelsmann sein T-Shirt

Moritz Pleßmann 14.06.2026 • 23:33 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann jubelt über den erfolgreichen WM-Auftakt gegen Curacao. Dabei zeigt er sich in verschiedenen Outfits - und erklärt wie das zustande kommt.

Wer beim deutschen 7:1-Kantersieg zum Auftakt der WM 2026 gegen Curacao genau hingesehen hat, dem dürfte genauso wie ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek aufgefallen sein, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Tag gleich mehrere verschiedene Oberteile anhatte.

„Bevor ich Sie gleich entlasse, Sie haben heute einen Rekord aufgestellt. Ich glaube, keiner in diesem Stadion hat heute so oft das Shirt gewechselt wie Sie“, merkte sie nach dem Erfolg im Interview mit Nagelsmann an. Dieser entgegnete etwas verdutzt: „Tatsächlich einmal, ehrlich gesagt. Das hatte ich vor dem Spiel schon an“, sagte er mit Verweis auf sein Shirt vom DFB.

In der Halbzeit habe der Bundestrainer sein Outfit gewechselt. Das Poloshirt, das er zum Anpfiff noch getragen hatte, tauschte er gegen ein dünneres T-Shirt. „Nee, ja. In der Halbzeit war es sehr warm“, erklärte er auf Nachfrage von Sedlaczek, ob das Oberteil durchgeschwitzt sei.

WM: Shirt-Auswahl kein Zufall

Die Wahl des neuen Shirts sei dabei nicht ohne Hintergedanken gefallen. „Da sind auch die Fans hinten drauf und die Fans haben gute Stimmung gemacht. Da wollte ich sie auch mit dem ein oder anderen Namen auf meinem Rücken noch mal belohnen“, begründete der 38-Jährige.

Diese Fans sahen im Houston Stadium einen überzeugenden Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Die Tore für das DFB-Team erzielten Felix Nmecha (6.), Nico Schlotterbeck (38.), Kai Havertz (45.+5), Jamal Musiala (47.), Nathaniel Brown (68.), Deniz Undav (78.) und erneut Havertz (88.).