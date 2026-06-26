TV-Entscheidung bei Deutschland-Spiel gefallen

SID 26.06.2026 • 18:11 Uhr In der Runde der letzten 32 trifft das DFB-Team wahrscheinlich auf Paraguay. Nun steht auch der übertragende Sender fest.

Das WM-Sechzehntelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Montag (ab 22.30 Uhr im LIVETICKER) in Boston gegen einen Gruppendritten ist beim ZDF live im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gaben am Freitag die Aufteilung ihrer Liveübertragungen für die Partien der ersten K.o.-Runde bekannt. Sämtliche WM-Spiele sind bei MagentaTV kostenpflichtig zu sehen, einige aus der Runde der besten 32 exklusiv.

Die ARD überträgt am Sonntag (21.00 Uhr) den Auftakt des Sechzehntelfinals zwischen Co-Gastgeber Kanada und Südafrika in Los Angeles. Auch das Duell der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) mit dem Zweiten der Gruppe I mit Vize-Weltmeister Frankreich und Norwegen ist im Ersten zu sehen, ebenso die Partien der Sieger der Gruppen H (mit Spanien) und L (mit England).

Das ZDF zeigt vor Deutschlands viertem Auftritt im Turnier das Spiel zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Japan (Montag, 19.00), dazu u.a. die Sechzehntelfinals der Schweiz und Australiens gegen noch unbekannte Gegner. Deutschlands nächster Kontrahent steht vor dem Ende der Vorrundenspiele noch nicht final fest, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es Paraguay sein.

Der TV-Plan für das Sechzehntelfinale (Stand 26. Juni, 18.00 Uhr):

28.06. 21.00 Südafrika – Kanada (Spiel 73) ARD und Magenta

29.06. 19.00 Brasilien – Japan (Spiel 76) ZDF und Magenta

29.06. 22.30 Deutschland – C3/D3/F3 (Spiel 74) ZDF und Magenta

30.06. 03.00 Niederlande – Marokko (Spiel 75) Magenta

30.06. 19.00 Elfenbeinküste – I2 (Spiel 78) ARD und Magenta

30.06. 23.00 I1 – C3/D3/F3/G3/H3 (Spiel 77) ZDF oder Magenta

01.07. 03.00 Mexiko – C3/E3/F3/H3/I3 (Spiel 79) ZDF oder Magenta

01.07. 18.00 L1 – E3/H3/I3/J3/K3 (Spiel 80) ARD und Magenta

01.07. 22.00 G1 – A3/E3/H3/I3/J3 (Spiel 82) ARD und Magenta

02.07. 02.00 USA – Bosnien und Herzegowina (Spiel 81) ZDF oder Magenta

02.07. 21.00 H1 – J2 (Spiel 84) ARD und Magenta

03.07. 01.00 K2 – L2 (Spiel 83) ZDF oder Magenta

03.07. 05.00 Schweiz – E3/F3/G3/I3/J3 (Spiel 85) ZDF und Magenta

03.07. 20.00 Australien – G2 (Spiel 88) ZDF und Magenta

04.07. 00.00 Argentinien – H2 (Spiel 86) ZDF oder Magenta