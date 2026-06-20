WM-Ente Merlín "im früheren Leben Fußballer"

SID 20.06.2026 • 10:03 Uhr Der Peking-Enterich Merlín ist längst eine Art inoffizielles WM-Maskottchen. Seine Besitzerin erzählt, wie es dazu kam.

Er ist gut zweieinhalb Kilogramm schwer, grauäugig und watschelt in seinem grünen Trikot durch die WM: Der mexikanische Peking-Enterich Merlín ist längst eine Art inoffizielles Maskottchen des XXL-Turniers und Nationalheiliger.

„Er ist ein kleines Symbol dessen, wie wir sind“, sagte die mexikanische Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum, und das bekräftigte nun auch die Besitzerin der Ente. „Merlín ist Mexikaner durch und durch“, sagte Karla Yvette Gómez López der Süddeutschen Zeitung. Das Co-Gastgeberland habe das Tier „adoptiert, weil Mexiko sich mit ihm identifiziert. Weil Merlín ein arbeitsamer Enterich ist.“

Inwiefern? „Er steht jeden Tag früh auf, um mit uns arbeiten zu gehen, Wasser zu verkaufen.“ Die Familie verkauft in Mexiko-Stadt Erfrischungen in Flaschen, die Ente war das Geschenk einer Kundin für Sohn Cristian, nachdem die Vorgänger-Ente „Waffle“ vergiftet worden war. „Es war ein Attentat. Ohne Frage. Es gibt halt Neider“, sagte Gómez López.

Merlín im früheren Leben Fußballer?

Aber jetzt ist da ja Merlín, die Ente mit „Fußballer-Venen“, wie seine Besitzerin erzählte: „Ich bin überzeugt davon, dass Merlín in einem früheren Leben Fußballer war. Er spielt auch Fußball. Und: Er schießt Tore!“ Und zwar mit dem Schnabel, mit dem er auch gerne auf Displays herumpickt. „Merlín ist nämlich auch ein Gamer.“

Dass all die WM-Watschelei den Tierschutz auf den Plan rufen könnte, hat Gómez López auf dem Schirm: Sie ließ die Ente von einem Tierarzt durchchecken. „Er ist unser Baby.“