WM: Entscheidung in Azmoun-Debatte gefallen

SID 01.06.2026 • 16:57 Uhr Der ehemalige Bundesliga-Profi Sardar Azmoun befindet sich nicht im Aufgebot der Iraner, mit dem Nationaltrainer Amir Ghalenoei die WM bestreitet.

Nach den heftigen Debatten um seine Person ist Stürmer Sardar Azmoun (31) nicht in den Kader der iranischen Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada berufen worden. Der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayer Leverkusen, drittbester Torschütze in der Länderspiel-Geschichte des Landes, gehört nicht zum 26-köpfigen Aufgebot, das der iranische Verband am Montag verkündete.

Der Profi des saudi-arabischen Erstligisten Shabab Al-Ahli war bereits im März aus dem Kader gestrichen worden. Zuletzt wurde er von iranischen Staatsmedien teils scharf kritisiert und unter anderem mit Vorwürfen des Verrats konfrontiert. Hintergrund ist, dass Azmoun auf Instagram ein Foto postete, welches ihn an der Seite des Premierministers der Vereinigten Arabischen Emirate zeigt – eines Verbündeten der USA und Unterstützer Washingtons im Krieg gegen den Iran.

Abdolkarim Hosseinzadeh, einer der Vizepräsidenten des Landes, hatte auf X zuletzt noch für Azmoun geworben. „Die Heimat muss die Verbundenheit zwischen ihren Kindern bewahren“, schrieb er. Man solle Azmouns „Zeichen dieser Verbundenheit“ nicht übersehen und ihn „wenn möglich“ wieder in die Nationalmannschaft zurückholen.

WM: Azmoun zeigte sich loyal

Azmoun selbst hatte zuletzt auf Instagram seiner Loyalität gegenüber dem Iran Ausdruck verliehen. Er sehe sich als „Sohn Irans“. Und weiter: „Egal, wo ich Fußball spiele – meine Identität, mein Herz und mein Stolz sind Iran.“.