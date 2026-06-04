WM: FIFA verbietet Wasserflaschen

SID 04.06.2026 • 09:00 Uhr Fans dürfen bei der WM trotz erwarteter Hitze keine leeren Wasserflaschen mit in die Stadien nehmen.

Bei der anstehenden Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) dürfen Fußball-Fans selbst leere Wasserflaschen nicht mit in die Stadien nehmen – trotz erwarteter Temperaturen von teils über 30 Grad.

Einen entsprechenden Bericht von The Athletic am Mittwoch bestätigte die FIFA mit ihrem aktualisierten Verhaltenskodex für die Stadien. Dort heißt es nun: „Um Zweifel auszuschließen: Wiederverwendbare Wasserflaschen dürfen nicht ins Stadion mitgebracht werden.“

FIFA rudert nach Ankündigung zurück

Im Mai noch hatte der Weltverband dort verlauten lassen, dass leere, transparente und wiederverwendbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mit in die Arenen gebracht werden dürften. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte ein FIFA-Sprecher, dass die Regeländerung aus Sicherheitsgründen erfolgt sei.

Mehrere WM-Austragungsorte hätten die Verwendung von wiederbefüllbaren Flaschen bereits untersagt – „die FIFA hat die Entscheidung getroffen, Flaschen zu verbieten, um Risiken und Verletzungen für Spieler und Besucher zu vermeiden“, hieß es in der Erklärung. Die Preise, zu denen Wasserflaschen innerhalb der Stadien verkauft würden, blieben unverändert, teilte die FIFA zudem mit.

Hohe Temperaturen bei WM-Spielen erwartet

Experten warnen davor, dass Fans durch die erwartete Hitze bei den WM-Spielen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sein könnten.

Ein im vergangenen Monat von der Forschungsgruppe „World Weather Attribution“ veröffentlichter Bericht war zu der Einschätzung gekommen, dass 26 der 104 Spiele der Weltmeisterschaft voraussichtlich unter Bedingungen ausgetragen werden, bei denen die sogenannte Wet-Bulb-Global-Temperature 26 Grad übersteigt – ab diesem Grenzwert gilt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler.