WM: Frankreich-Trainer Deschamps hat Deutschland auf dem Zettel

SID 04.06.2026 • 09:39 Uhr Frankreich gilt bei der WM als einer der Topfavoriten. Nationaltrainer Didier Deschamps hat aber auch das DFB-Team auf dem Zettel.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps (57) geht mit viel Respekt vor der deutschen Nationalmannschaft um Kapitän Joshua Kimmich in die anstehende WM.

„Auch wenn Deutschland nicht mehr die Ergebnisse erzielt wie in der Vergangenheit, bleibt es eine der besten Nationen Europas und der Welt. Man muss also weiterhin mit den Deutschen rechnen“, sagte Deschamps, der mit der Équipe Tricolore im Achtelfinale auf das DFB-Team treffen könnte, im Interview mit dem kicker.

Deschamps: „Deutschland bleibt eine große Nation“

„Momentan sind wir vom Achtelfinale aber noch weit entfernt. Die Besten sollen sich treffen, aber jeder wird seinen eigenen Weg gehen“, sagte Deschamps: „Erfolg hängt von vielen Faktoren ab, doch ich bin überzeugt, dass Deutschland mit der individuellen Qualität seiner Spieler eine große Nation bleibt.“

Frankreich gilt angesichts der Masse an Weltklassespielern wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise vom FC Bayern bei zahlreichen Experten als absoluter Topfavorit auf den Titel. Doch davon will Deschamps, der Frankreich 2018 zum Weltmeister machte, nichts wissen.