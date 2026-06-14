WM: "Gefahr ist offensichtlich!" Heftiger Tritt gegen Vinícius

Ein Foul von Marokkos Kapitän Achraf Hakimi kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit an Vinícius Jr. hat beim 1:1 zwischen Marokko und Brasilien für Diskussionen gesorgt.
Vinícius-Szene sorgt für Verwunderung
Hakimi hatte den Brasilien-Star mit offener Sohle uns viel Dynamik am Sprunggelenk getroffen, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Auch der VAR sah sich zu keinem Eingriff genötigt.
Vinícius? „Die Gefahr ist offensichtlich“
Die Szene ging in den sozialen Medien viral, vielerorts wurde sogar ein Platzverweis gefordert. Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic, als Experte bei Fox Sports im Einsatz, zeigte sich zumindest über den ausbleibenden Pfiff des Schiedsrichters äußerst verwundert.
„Als ich das Duell sah, war meine erste Reaktion einfach: Der Schiedsrichter muss die Kontrolle übernehmen. Es geht nicht um den Zeitpunkt im Spiel, es geht um den Schutz. Der Stürmer ist durch, die Gefahr ist offensichtlich, und der Kontakt kommt zu spät“, sagte der ehemalige schwedische Stürmer.
Der Real-Star nahm seinem Gegenspieler die Aktion letztlich nicht übel. Nach der Partie tauschten er und Hakimi ein paar Worte aus und lächelten.
Der vom FC Bayern umworbene Ismael Saibari hatte Marokko in Führung gebracht (21.). Knapp zehn Minuten später gelang Vinícius Júnior der Ausgleich (32.).