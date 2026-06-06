WM-Generalprobe mit Sané und Havertz

SID 06.06.2026 • 19:21 Uhr Der Bundestrainer nimmt für die Partie gegen die USA zwei Änderungen vor.

Julian Nagelsmann gibt bei der WM-Generalprobe gegen die USA wichtige Hinweise auf seine Turnierelf – und hat dabei ein paar kleinere Überraschungen parat: Linksverteidiger Nathaniel Brown erhält in Chicago (20.30 Uhr/RTL) erneut den Vorzug vor David Raum, Felix Nmecha gibt abermals den Nebenmann von Aleksandar Pavlovic im Mittelfeld, und Leroy Sané rückt für den verletzt abgereisten Lennart Karl ins Team.

Das Trio hat damit beste Chancen, auch beim WM-Auftakt gegen Curacao in acht Tagen zu spielen. Anders als noch im vorletzten WM-Test in Mainz gegen Finnland (4:0) muss Bundestrainer Nagelsmann bei schwül-warmen Bedingungen im Soldier Field nicht mehr groß improvisieren – mit einer Ausnahme: Im Tor vertritt Oliver Baumann erneut den noch immer nicht voll belastbaren Rückkehrer Manuel Neuer.

Vor dem Hoffenheimer bilden Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Brown die Viererkette, die auch am 14. Juni in Houston auf dem Platz stehen soll. Pavlovic und Nmecha besetzen die Schaltzentrale.