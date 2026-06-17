WM heute im Free-TV: England - Kroatien live im TV, Stream & Ticker - Wie startet Thomas Tuchel?

SPORT1 17.06.2026 • 18:00 Uhr England und Kroatien bestreiten bei der WM 2026 die erste Partie der Gruppe L. Für Thomas Tuchel beginnt die besondere Mission mit den Three Lions. So sehen Sie den Kracher im Free-TV.

Vor 18 Monaten übernahm Thomas Tuchel die englische Nationalmannschaft. Mit klarer Linie will er die Three Lions bei der WM 2026 nun zum zweiten Stern führen. Auf diesem Weg wartet zum Auftakt bereits ein echter Härtetest.

Am Mittwochabend fordert Kroatien die Engländer (ab 22 Uhr im LIVETICKER) zum Start der Gruppe L, in der außerdem Ghana und Panama vertreten sind. Stattfinden wird die Partie im Dallas Stadium in Arlington, Texas.

WM 2026 heute live: So verfolgen Sie England – Kroatien im Free-TV, Stream & Liveticker

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60 Jahre nach dem legendären Triumph von Wembley soll der WM-Pokal endlich wieder an England gehen. It’s coming home?

Tuchel startet Englands Mission „zweiter Stern“

Die WM, sagte Tuchel, sei eine „außergewöhnliche Chance. Wir werden alles daran setzen, das Land stolz zu machen“. Das Team um Starstürmer Harry Kane sei bereit: „Wir sind schon eine ganze Weile im Land. Die Spieler haben hart genug gearbeitet, wir sind in einer guten Verfassung.“

Mit seinen Kaderentscheidungen sorgte der 52-Jährige im Vorfeld aber für hitzige Diskussionen. Stars wie Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire oder Trent Alexander-Arnold ließ Tuchel zu Hause. Jetzt muss er zeigen, dass sein Plan aufgeht.

WM: Schwere Aufgabe für England

Leicht wird die Aufgabe zum Auftakt nicht. Kroatien blieb wie England in der Qualifikation ungeschlagen und erreichte bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften das Finale 2018 sowie Platz drei 2022.

Mit Schlüsselspieler Luka Modric verfügen die Kroaten über viel Qualität und Erfahrung. Auch aus der Bundesliga sind mit Josip Stanisic vom FC Bayern und Igor Matanovic vom SC Freiburg bekannte Gesichter dabei.