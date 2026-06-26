WM heute live: Frankreich - Norwegen im Free-TV, Livestream und Ticker - Dieses Spiel müssen Deutschland-Fans sehen

SPORT1 26.06.2026 • 18:00 Uhr Frankreich möchte gegen Norwegen den Gruppensieg klar machen. Erling Haaland und Co. können den Favoriten aber mit einem Sieg von Rang eins verdrängen. Es geht auch um ein mögliches Achtelfinale gegen Deutschland! SPORT1 verrät, wer den Showdown um den Gruppensieg heute live überträgt.

Mit zwei Siegen gegen den Senegal und den Irak haben sich die Franzosen bei der WM 2026 bislang souverän gezeigt. Im Kampf um den Gruppensieg muss sich Les Bleus jedoch dem Angriff aus Norwegen erwehren. Die Skandinavier haben ebenfalls ihre beiden Vorrundenspiele gewonnen und sind nur aufgrund der minimal schwächeren Tordifferenz hinter Frankreich.

Für die beiden Teams geht es darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition in Hinblick auf die K.o.-Runde zu verschaffen. Beide könnten im Achtelfinale auf das deutsche Team treffen, weshalb das DFB-Team und die Deutschland-Fans das Duell genauer beobachten werden. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr (hier im LIVETICKER)

WM: Frankreich – Norwegen heute live – So verfolgen Sie die Weltmeisterschaft im Free-TV

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WM 2026: Frankreich vor härtester Aufgabe in Gruppe I

Frankreich ist seinem Ruf als Titelfavorit bislang voll und ganz gerecht geworden. Beim 3:1-Sieg gegen Senegal wackelten die Bleus nur kurz, das 3:0 gegen den Irak war vollkommen ungefährdet. Insbesondere die Offensive um Michael Olise und Kylian Mbappé überzeugt mit individueller Klasse und einem guten Zusammenspiel.

Auch Haaland und Co. präsentierten sich bislang äußerst spielfreudig und bezwangen erst den Irak mit 4:1 und dann den Senegal mit 3:2. Hätten sich die Wikinger gegen den Senegal nicht in der Nachspielzeit einen Treffer eingehandelt, ständen sie in der Tabelle sogar vor Frankreich. So braucht es hingegen einen Sieg, um die Bleus von Platz eins zu verdrängen.

Die Franzosen müssen beim abschließenden Gruppenspiel auf Didier Deschamps verzichten. Der Coach ist in die Heimat geflogen, weil die Mutter des 57-Jährigen verstorben ist. Deschamps wird an der Beerdigung teilnehmen und von seinem Assistenten Guy Stéphan vertreten.

WM 2026: Norwegen-Sieg ein Vorteil für Deutschland?

Aus deutscher Sicht ist das Duell zwischen Norwegen und Frankreich besonders interessant. Im Achtelfinale würde das DFB-Team schließlich auf den Gruppensieger der Gruppe I treffen – sofern beide Mannschaften ihr Sechzehntelfinale gewinnen.

Für Deutschland wäre es vermeintlich besser, wenn Norwegen Frankreich schlägt, da somit der befürchtete Kracher Frankreich vs. Deutschland im Achtelfinale wegfallen würde. Doch auch ein Achtelfinale gegen die Norweger dürfte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.