WM heute nicht im Free-TV: So sehen Sie Bosnien vs. Katar im TV, Livestream & Ticker - Aus für Dzeko?

SPORT1 24.06.2026 • 16:00 Uhr Bosnien-Herzegowina und Katar stehen vor dem letzten Gruppenspiel unter Zugzwang. Wer hält die Chance auf das Weiterkommen am Leben? Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Bei der WM 2026 stehen die letzten Gruppenspiele in den zwölf WM-Gruppen an. Für Bosnien und Herzegowina oder Katar könnte das direkte Duell am Mittwochabend (ab 19 Uhr im LIVETICKER) der letzte Turnier-Auftritt sein.

Beide Teams konnten bislang nur einen Punkt holen und benötigen wohl einen Sieg, um sich doch noch Hoffnungen auf die K.o.-Runde machen zu dürfen. Ein direktes Weiterkommen ist weder für Bosnien noch für Katar realistisch.

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Das Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar wird nicht im Free-TV übertragen. Hier wird lediglich das Parallelspiel in Gruppe B, Kanada vs. Schweiz laufen. Das Bosnien-Match läuft live und exklusiv auf MagentaTV. Um die Partie sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Sowohl Bosnien vs. Katar als auch Kanada vs. Schweiz können im LIVETICKER auf SPORT1 verfolgt werden.

WM 2026: Bosnien-Herzegowina und Katar müssen auf Sieg spielen

Bosnien-Herzegowina konnte zwar Kanada ein 1:1-Remis abtrotzen, unterlag der Schweiz jedoch mit 1:4. Katar hingegen holte gegen die Eidgenossen ein überraschendes Remis, geriet beim 0:6 gegen Kanada aber völlig unter die Räder.

Dies hat zur Folge, dass beide Teams drei Zähler Rückstand auf die beiden Gruppen-Führenden haben und zahlreiche Tore aufholen müssten, um den direkten Sprung ins Sechzehntelfinale zu schaffen.

Katar müsste aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit Kanada auf eine Niederlage der Schweiz hoffen und neun Tore aufholen. Bosnien-Herzegowina bräuchte hingegen eine Niederlage von Kanada und müsste ebenfalls neun Tore aufholen, um direkt in die K.o.-Runde einzuziehen.

Beide Teams müssen klar auf Sieg spielen, da zwei Punkte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht reichen, um eine Chance als Gruppen-Dritter zu haben. Der Sieger der Partie hätte hingegen vier Punkte und könnte ziemlich sicher mit der K.o.-Runde planen.