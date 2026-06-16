WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Frankreich - Senegal live im TV, Stream & Ticker

Johannes Behm 16.06.2026 • 17:00 Uhr WM heute Abend nicht im Free-TV! Frankreich wird zum Auftakt der Gruppe I vom Senegal gefordert. Werden zwei ehemalige Bayern-Stars der Équipe Tricolore gefährlich?

Nach dem WM-Titel 2018 und der Final-Niederlage 2022 in Katar hat die französische Nationalmannschaft bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA nur das höchste aller Ziele. Auf dem Weg zum dritten WM-Triumph der Nation wartet zum Auftakt bereits ein echter Härtetest.

Am Dienstagabend fordert Senegal die Équipe Tricolore (21 Uhr im LIVETICKER) zum Start der Gruppe I, in der nach den Afrikanern mit Norwegen auch noch ein weiterer harter Brocken wartet.

WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Frankreich – Senegal

TV : MagentaTV

: MagentaTV Stream : MagentaTV

: MagentaTV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Stattfinden wird die Partie im MetLife-Stadion in New Jersey, wo normalerweise die beiden NFL-Teams New York Jets und New York Giants ihre Heimspiele austragen. Insgesamt 82.500 Zuschauer können dort Platz finden.

Die Löwen von Teranga bleiben zwar Außenseiter, haben mit den beiden ehemaligen Bayern-Stars Sadio Mané und Nicolas Jackson allerdings auch eine echte Top-Offensive, die Frankreich gefährlich werden kann. Dazu kommt mit Ismaila Sarr von Crystal Palace ein weiterer Angreifer in Topform (21 Tore in der abgelaufenen Saison).

Ex-Welttorhüter steht bei Senegal im Tor

Den Kasten der Mannschaft von Trainer Pape Thiaw hütet der ehemalige Welttorhüter Édouard Mendy. Mit Ismail Jakobs (30 Länderspiele) hat es auch ein gebürtiger Kölner in den senegalesischen WM-Kader geschafft.

Auf der Gegenseite kann Trainer Didier Deschamps auf ein fulminantes Star-Ensemble zurückgreifen, das von Kapitän und Real-Superstar Kylian Mbappé angeführt wird und als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel gilt. Die beiden Bayern-Stars Michael Olise und Dayot Upamecano zählen dabei zum Stammpersonal.