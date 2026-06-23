WM heute nicht im Free-TV: So sehen Sie Panama vs. Kroatien im TV, Livestream & Ticker

Nach der 2:4-Niederlage gegen England geht es für Kroatien bereits ums Überleben bei der WM 2026. Am zweiten Spieltag in der Gruppe L trifft die Mannschaft um Altstar Luka Modric in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr im LIVETICKER) auf das ebenfalls punktlose Panama.
Kroatien-Spiel nicht im Free-TV
Die beiden Nationen treffen zum ersten Mal aufeinander. Eine weitere Niederlage für Kroatien könnte bereits das Ausscheiden aus dem Turnier bedeuten. Derweil wartet Panama im fünften WM-Spiel noch auf den ersten Punkt.
WM heute im TV: So sehen Sie Panama – Kroatien live
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Alle bisherigen WM-Partien gingen verloren, lediglich zwei WM-Tore hat die Nation auf dem Konto. Kroatien dagegen wurde bei der WM in Katar am Ende Dritter und stand zuvor 2018 sogar im Finale.
Trotz der Auftakt-Pleite und des hohen Drucks bleibt die Marschroute klar: „Wir werden den Glauben nicht verlieren. Wir müssen das Geschehene hinter uns lassen und uns auf Panama konzentrieren“, betonte Trainer Zlatko Dalic. Gegen Panama, das im ersten Spiel mit 0:1 gegen Ghana unterlag, werden die Südosteuropäer haushoch favorisiert sein.
Übertragen wird das Spiel zwischen Panama und Kroatien dabei ausschließlich bei MagentaTV und nicht im Free-TV.