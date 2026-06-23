WM heute nicht im Free-TV: So sehen Sie Panama vs. Kroatien im TV, Livestream & Ticker

SPORT1 23.06.2026 • 19:00 Uhr Kroatien steht nach der WM-Auftaktniederlage gegen England bereits unter großem Druck. Gegen Underdog Panama muss ein Sieg her. Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Nach der 2:4-Niederlage gegen England geht es für Kroatien bereits ums Überleben bei der WM 2026. Am zweiten Spieltag in der Gruppe L trifft die Mannschaft um Altstar Luka Modric in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr im LIVETICKER) auf das ebenfalls punktlose Panama.

Die beiden Nationen treffen zum ersten Mal aufeinander. Eine weitere Niederlage für Kroatien könnte bereits das Ausscheiden aus dem Turnier bedeuten. Derweil wartet Panama im fünften WM-Spiel noch auf den ersten Punkt.

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Alle bisherigen WM-Partien gingen verloren, lediglich zwei WM-Tore hat die Nation auf dem Konto. Kroatien dagegen wurde bei der WM in Katar am Ende Dritter und stand zuvor 2018 sogar im Finale.

Trotz der Auftakt-Pleite und des hohen Drucks bleibt die Marschroute klar: „Wir werden den Glauben nicht verlieren. Wir müssen das Geschehene hinter uns lassen und uns auf Panama konzentrieren“, betonte Trainer Zlatko Dalic. Gegen Panama, das im ersten Spiel mit 0:1 gegen Ghana unterlag, werden die Südosteuropäer haushoch favorisiert sein.