WM heute nicht im Free-TV: So sehen Sie den Kracher Schottland - Brasilien im TV, Livestream & Ticker - Neymar-Comeback im Showdown?

SPORT1 24.06.2026 • 19:00 Uhr Im letzten Gruppenspiel zwischen Schottland und Brasilien geht es für beide Teams um Alles. Im deutschen Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Die Gruppenphase der Fußball-WM geht in die heiße Phase – und spannender könnte die Ausgangslage in Gruppe C wohl kaum sein. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag startet um Mitternacht die Partie zwischen Schottland und Brasilien.

Beide Teams liegen nur einen Punkt auseinander – und für beide Teams geht es im direkten Aufeinandertreffen um Alles.

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Der fünfmalige Weltmeister Brasilien siegte bislang zwar gegen das bereits ausgeschiedene Haiti, kam gegen Marokko aber nicht über ein Remis hinaus. Bisher konnte Neymar nicht mitwirken. Nun könnte es das Comeback geben. Sorgen gibt es aber um Raphinha. Der Barca-Star hat sich eine Muskelverletzung an der Rückseite des rechten Oberschenkels zugezogen. Das WM-Aus droht.

Die Schotten ihrerseits feierten ebenfalls einen Sieg gegen Haiti, unterlagen aber gegen Marokko. Entsprechend ergibt sich eine enge Ausgangslage. Während Brasilien und Marokko mit jeweils vier Punkten auf den Rängen eins und zwei liegen, rangiert Schottland mit drei Zählern auf Platz drei.

Schottland braucht einen Punkt

Direkt für die Runde der letzten 32 qualifizieren können sich zunächst zur die besten zwei, nach Abschluss aller Spiele schaffen es zudem die besten acht Gruppendritten.

Für die Brasilianer reicht also ein Punkt, um sicher in die K.o.-Phase einzuziehen, Schottland bräuchte derweil ebenfalls einen Zähler, um realistische Chancen auf die nächste Runde zu haben.