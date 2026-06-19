WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Schottland - Marokko live im TV, Stream & Ticker

Für beide Nationen verlief der Auftakt in die Weltmeisterschaft 2026 erfolgreich. Geheimfavorit Marokko rang Brasilien am ersten Spieltag ein 1:1 ab. Schottland feierte sogar einen Sieg und setzte sich mit 1:0 gegen Haiti durch.
Erster Sieg für WM-Geheimfavoriten?
Nun treffen die Marokkaner in der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 0 Uhr MESZ im LIVETICKER) im direkten Duell auf Schottland. Die Partie findet im Boston Stadium in Foxborough statt.
WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Schottland – Marokko
- TV: –
- Stream: MagentaTV
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Fußball-WM: Beide Nationen wollen ihre Serien halten
Die Partie am Donnerstag ist erst das zweite Duell zwischen Schottland und Marokko überhaupt. Die einzige bisherige Begegnung fand bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich statt, als sich die Nordafrikaner in der Gruppenphase deutlich mit 3:0 durchsetzten – bis heute ihr höchster Sieg bei einer WM-Endrunde.
Marokko reist zudem mit einer beachtlichen Serie an. Die „Löwen vom Atlas“ haben keines ihrer vergangenen fünf Gruppenspiele bei Weltmeisterschaften verloren und kommen dabei auf zwei Siege sowie drei Unentschieden. Eine längere oder gleich lange Ungeschlagen-Serie gelang unter den afrikanischen Nationen zuvor nur Kamerun und Senegal.
Für Schottland bietet sich derweil die Chance auf ein Novum. Nach dem Auftaktsieg könnten die Briten erstmals zwei Partien in Folge bei einer Welt- oder Europameisterschaft gewinnen. Bislang gelang es den Schotten bei keinem großen Turnier, mehr als ein Spiel für sich zu entscheiden.