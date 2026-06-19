WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Schottland - Marokko live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.06.2026 • 19:00 Uhr Am zweiten Spieltag der WM-Vorrundengruppe C treffen Schottland und Marokko aufeinander. Die Begegnung wird nicht im Free-TV übertragen.

Für beide Nationen verlief der Auftakt in die Weltmeisterschaft 2026 erfolgreich. Geheimfavorit Marokko rang Brasilien am ersten Spieltag ein 1:1 ab. Schottland feierte sogar einen Sieg und setzte sich mit 1:0 gegen Haiti durch.

Nun treffen die Marokkaner in der Nacht von Freitag auf Samstag (ab 0 Uhr MESZ im LIVETICKER) im direkten Duell auf Schottland. Die Partie findet im Boston Stadium in Foxborough statt.

WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Schottland – Marokko

TV : –

: – Stream : MagentaTV

: MagentaTV Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Fußball-WM: Beide Nationen wollen ihre Serien halten

Die Partie am Donnerstag ist erst das zweite Duell zwischen Schottland und Marokko überhaupt. Die einzige bisherige Begegnung fand bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich statt, als sich die Nordafrikaner in der Gruppenphase deutlich mit 3:0 durchsetzten – bis heute ihr höchster Sieg bei einer WM-Endrunde.

Marokko reist zudem mit einer beachtlichen Serie an. Die „Löwen vom Atlas“ haben keines ihrer vergangenen fünf Gruppenspiele bei Weltmeisterschaften verloren und kommen dabei auf zwei Siege sowie drei Unentschieden. Eine längere oder gleich lange Ungeschlagen-Serie gelang unter den afrikanischen Nationen zuvor nur Kamerun und Senegal.