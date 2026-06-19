WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Türkei - Paraguay live im TV, Stream & Ticker

Die türkische Nationalmannschaft ist mit großen Erwartungen in die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegangen. Doch im ersten WM-Spiel seit 24 Jahren musste sich die Türkei überraschend Australien mit 0:2 geschlagen geben. Gegen Paraguay soll sich das nun ändern.
Nicht im Free-TV: Türkei unter Zugzwang
Die Türkei trifft am Samstag um 5 Uhr morgens deutscher Zeit (zum LIVETICKER) im zweiten Gruppenspiel auf Paraguay. Stattfinden wird die Partie im Levi’s Stadium in San Francisco. Wer sich den Wecker stellt, kann das Spiel ausschließlich auf MagentaTV verfolgen.
WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Türkei – Paraguay
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Auch Paraguay ist gefordert
„Unsere Fans mögen uns bitte verzeihen. Wir haben sie früh aus dem Bett geholt, wir wollten ihnen einen Sieg schenken, aber es hat nicht geklappt“, wird Kerem Aktürkoglu in den türkischen Medien zitiert. Deshalb ist jetzt Wiedergutmachung angesagt.
Paraguay, WM-Viertelfinalist von 2010 und zum ersten Mal seitdem wieder bei einer Endrunde dabei, will nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Gastgeber USA die ersten Punkte dieser WM einfahren und die Chance auf eine mögliche K.o.-Runde wahren.