WM heute nicht im Free-TV! So sehen Sie Türkei - Paraguay live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 19.06.2026 • 20:00 Uhr Türkei und Paraguay haben ihre jeweiligen Auftaktspiele verloren. Nun spielen sie im direkten Duell gegeneinander. Die Übertragung gibt es aber nicht im Free-TV!

Die Türkei trifft am Samstag um 5 Uhr morgens deutscher Zeit (zum LIVETICKER) im zweiten Gruppenspiel auf Paraguay. Stattfinden wird die Partie im Levi’s Stadium in San Francisco. Wer sich den Wecker stellt, kann das Spiel ausschließlich auf MagentaTV verfolgen.

WM 2026 heute nicht im Free-TV: So verfolgen Sie Türkei – Paraguay

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Auch Paraguay ist gefordert

„Unsere Fans mögen uns bitte verzeihen. Wir haben sie früh aus dem Bett geholt, wir wollten ihnen einen Sieg schenken, aber es hat nicht geklappt“, wird Kerem Aktürkoglu in den türkischen Medien zitiert. Deshalb ist jetzt Wiedergutmachung angesagt.