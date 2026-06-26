WM: Hummels warnt deutsches Team vor Paraguay

SID 26.06.2026 • 12:31 Uhr Mats Hummels hat die deutsche Nationalmannschaft vor dem voraussichtlichen nächsten Gegner Paraguay gewarnt. Der Weltmeister vergleicht die Südamerikaner mit Ecuador.

Weltmeister Mats Hummels hat nach der Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im letzten Vorrundenspiel gegen Ecuador (1:2) vor dem voraussichtlichen nächsten Gegner Paraguay gewarnt. „Sie werden eine ganz ähnliche Herangehensweise wählen“, sagte der 37 Jahre alte Ex-Nationalspieler bei MagentaTV.

Hummels verglich die Südamerikaner, die mit einem 0:0 gegen Australien Platz drei in Gruppe D sicherten, mit Ecuador: „Intensität“ und das „Mittelfeld eng machen“ seien Taktiken, die auch Paraguay gegen Deutschland einsetzen werde. Sie werden „versuchen, Ballverluste zu provozieren, die einem die deutsche Mannschaft eben auch ganz gerne gibt“, fuhr Hummels fort: „Deswegen ist es absolut vorstellbar, dass sie sich das Spiel heute angucken und abgucken werden.“

WM: Paraguay ist zu 99 Prozent nächster deutscher Gegner

Paraguay gehört mit vier Punkten mit großer Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten, die sich für das Sechzehntelfinale qualifizieren, und wird laut der Plattform „Football meets Data“ zu 99 Prozent der DFB-Gegner am Montag (ab 22.30 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Boston sein.