WM: Jürgen Klopp knöpft sich van der Vaart vor

TV-Experte Jürgen Klopp hat sich Niederlande-Legende Rafael van der Vaart zur Brust genommen. Anlass ist dessen scharfe Kritik an Verteidiger Virgil van Dijk.
Klopp knöpft sich van der Vaart vor
„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wert ist, Rafael van der Vaart zu erwähnen. Aber wenn er irgendwann mal etwas Positives über irgendeinen Spieler sagt, dann bin ich gern bereit, ihn wieder ernst zu nehmen“, sagte Klopp vor dem WM-Spiel zwischen der Niederlande und Schweden (JETZT im LIVETICKER).
Der 59-Jährige habe „das Gefühl, er sieht irgendwas, dann muss das blumig formuliert werden und dann geht es richtig dagegen. Aber so ist es wirklich nicht wichtig.“
Van der Vaart geht van Dijk an
Der frühere Bundesliga-Star van der Vaart hatte vor wenigen Tagen offen gegen van Dijk ausgeteilt.
„Ich muss ehrlich sein: Ich war ziemlich schockiert von Van Dijk. […] Bei ihm dachte ich: Das sieht nicht gut aus. Vor allem beim Drehen. Das fällt ihm sehr schwer. Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet“, sagte van der Vaart nach dem 2:2-Auftaktremis der Niederländer gegen Japan.
Klopp hatte mit van Dijk von Januar 2018 bis Sommer 2024 beim FC Liverpool zusammengearbeitet und unter anderem die Englische Meisterschaft und die Champions League gewonnen.