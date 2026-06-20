WM: Jürgen Klopp knöpft sich van der Vaart vor

Christopher Mallmann 20.06.2026 • 20:26 Uhr TV-Experte Jürgen Klopp reagiert auf die scharfe Kritik von Rafael van der Vaart an Virgil van Dijk. Der 59-Jährige weist den Niederländer in die Schranken.

TV-Experte Jürgen Klopp hat sich Niederlande-Legende Rafael van der Vaart zur Brust genommen. Anlass ist dessen scharfe Kritik an Verteidiger Virgil van Dijk.

„Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wert ist, Rafael van der Vaart zu erwähnen. Aber wenn er irgendwann mal etwas Positives über irgendeinen Spieler sagt, dann bin ich gern bereit, ihn wieder ernst zu nehmen“, sagte Klopp vor dem WM-Spiel zwischen der Niederlande und Schweden (JETZT im LIVETICKER).

Der 59-Jährige habe „das Gefühl, er sieht irgendwas, dann muss das blumig formuliert werden und dann geht es richtig dagegen. Aber so ist es wirklich nicht wichtig.“

Van der Vaart geht van Dijk an

Der frühere Bundesliga-Star van der Vaart hatte vor wenigen Tagen offen gegen van Dijk ausgeteilt.

„Ich muss ehrlich sein: Ich war ziemlich schockiert von Van Dijk. […] Bei ihm dachte ich: Das sieht nicht gut aus. Vor allem beim Drehen. Das fällt ihm sehr schwer. Ein bisschen wie eine Boeing 747, die wendet“, sagte van der Vaart nach dem 2:2-Auftaktremis der Niederländer gegen Japan.