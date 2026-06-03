WM: Kane enthüllt interessante Details zu Tuchel

Niklas Senger 03.06.2026 • 15:04 Uhr Harry Kane und Nationaltrainer Thomas Tuchel wollen England zum zweiten WM-Titel der Geschichte des Landes führen. Der Bayern-Stürmer spricht über sein Verhältnis zum ehemaligen FCB-Trainer und offenbart spannende Details.

Thomas Tuchel steht bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada vor seinem ersten großen Turnier als Trainer der englischen Nationalmannschaft. Auf der Insel werden die Hoffnungen auf den ersten Titel seit 1966 erneut groß.

Ein X-Faktor auf dem Weg zum Erfolg soll bei der WM Kapitän Harry Kane sein. Im Gespräch mit L’Équipe sprach der Bayern-Star nun auch über sein Verhältnis zu Tuchel.

„Wir haben eine sehr gute Beziehung, die natürlich beim FC Bayern begonnen hat“, meinte Kane und offenbarte weitere spannende Details: „Seine Präsenz auf der Bank war sogar einer der Gründe, warum ich dort unterschrieben habe. Beim FC Bayern habe ich seine Persönlichkeit, seine Ideen für die Mannschaft und die Art, wie er mich eingesetzt hat, sehr geschätzt. In gewisser Weise hat er seine Methoden auf die Nationalmannschaft übertragen.“

Kane über umstrittenen WM-Kader: „Haben nie darüber gesprochen“

Unumstritten ist Tuchel in England jedoch keinesfalls. Seine Kadernominierung vor wenigen Wochen spaltete die gesamte Nation, nachdem große Stars wie Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden oder Trent Alexander-Arnold aussortiert wurden. In der englischen Presse war sogar vom „umstrittensten englischen Kader aller Zeiten“ die Rede.

Als Kapitän der Three Lions sei Kane im Vorfeld allerdings nicht über die teils mutigen Entscheidungen informiert worden, auch wenn der Stürmer „während der gesamten Saison Kontakt“ zu Tuchel gehalten habe. „Über die Kaderauswahl selbst haben wir nie gesprochen. Er hat mich lediglich angerufen, um mir mitzuteilen, dass ich im Kader bin“, erklärte Kane.

Überraschend kam dieser Anruf weder für Kane noch für Außenstehende. Dennoch habe sich der Torjäger über dieses Zeichen gefreut und sagte: „Übrigens wird es hart, wenn ich eines Tages nicht mehr angerufen werde.“

Kane formuliert klares WM-Ziel

Trotz der vielen Turbulenzen im englischen Team bleiben die Ziele klar formuliert. „Die Ambition ist natürlich, die WM zu gewinnen. Das muss unser Ziel sein. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wir waren in den vergangenen Jahren nah dran, ein großes Turnier zu gewinnen“, betonte Kane mit Blick auf zwei EM-Finalteilnahmen (2021, 2024) und ein WM-Viertelfinale 2022. „In diesem Jahr haben wir einen neuen Nationaltrainer, neue Spieler – das ist spannend, auch wenn ein solches Turnier viel Druck erzeugt.“