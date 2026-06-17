WM 2026: Kane-Show mit historischer Note

Maximilian Lotz 18.06.2026 • 00:00 Uhr Harry Kane schreibt beim WM-Auftakt der Engländer gegen Kroatien gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte. Tief in der Nachspielzeit stellt der Starstürmer dann auch noch seine Defensivqualitäten unter Beweis.

Erst ein unerwarteter Fehlschuss, dann ein Doppelpack mit historischer Note: Harry Kane hat England beim 4:2 (2:2)-Sieg gegen Kroatien zu einem traumhaften WM-Start verholfen – und dabei in mehrfacher Hinsicht Geschichte geschrieben.

Kane traf doppelt (12./Foulelfmeter, 42.) für das Team von Thomas Tuchel und holte mit seinem zehnten Tor bei einer WM mit Englands bisherigen Rekordtorschützen bei Endrunden, Gary Lineker, ein.

Für sein neuntes WM-Tor benötigte der Bayern-Angreifer allerdings einen zweiten Anlauf. Zunächst scheiterte der ansonsten sichere Schütze per Elfmeter an Dominik Livakovic (10.). Doch der Elfer wurde nach VAR-Check wiederholt, weil Livakovic die Linie zu früh verlassen hatte.

Kane erreicht besonderes Jubiläum

Kane ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher zur Führung für die Three Lions. Es war laut Opta zugleich seine 200. Torbeteiligung im 178. Einsatz für Klub und Nationalmannschaft seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2023.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Martin Baturina (36.) köpfte Kane nach einer Ecke England erneut in Front (42.) – und egalisierte damit Linekers Rekord.

Kane tritt in Beckhams Fußstapfen

Der Treffer hatte noch eine weitere historische Dimension: Kane ist erst der zweite englische Nationalspieler nach David Beckham (1998, 2002, 2006), der bei drei verschiedenen Weltmeisterschaften trifft.

2018 in Russland war Kane mit sechs Treffern Torschützenkönig gewesen, 2022 in Katar gelangen ihm zwei Tore. 2026 in den USA, Mexiko und Kanada benötigte Kane nur eine Halbzeit für die identische Ausbeute.

Kane verhindert Gegentor

Kurz vor der Pause mussten die Engländer allerdings durch Petar Musa (45.+5) den erneuten Ausgleich hinnehmen. Unmittelbar nach Wiederbeginn brachte Jude Bellingham England wieder in Führung (47.). Während in der Schlussphase die Kroaten auf den Ausgleich drängten, sorgte der eingewechselte Marcus Rashford (85.) für die Entscheidung.

In der Nachspielzeit verhinderte Kane mit einer starken Rettungstat im eigenen Sechzehner das dritte Tor für die Kroaten. 30 Sekunden vor Schluss tauchte Kane dann erneut im gegnerischen Sechzehner auf, doch sein Schuss ging dermaßen weit am Tor vorbei. dass Kane schmunzeln musste.