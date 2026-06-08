WM-Keeper verpasst Geburt seines ersten Kindes

Training statt Kreißsaal: Südkoreas Torwart Kim Seung Gyu (35) hat wegen der WM-Vorbereitung die Geburt seines ersten Kindes verpasst.
WM-Keeper verpasst Geburt seines Kindes
„Es tut mir wirklich leid, dass ich währned der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte“, sagte der Keeper im mexikanischen Zapopan: „Ich möchte von hier gute Ergebnisse mit nach Hause bringen – als Geschenk.“
Voller Einsatz für die WM
Kim trifft mit seinen Südkoreanern bei seiner vierten WM in der Nacht zu Freitag (4.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Guadalajara zum Auftakt auf Tschechien, danach stehen in der Gruppe A noch Spiele gegen Gastgeber Mexiko (19. Juni) und sechs Tage später gegen Südafrika (25. Juni) an.
„Ich habe jede Weltmeisterschaft gespielt, als könnte es meine letzte sein“, sagte Kim, der beim FC Tokio unter Vertrag steht: „In meinem jetzigen Alter fühlt sich diese hier wirklich wie meine letzte an.“
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