WM-Keeper verpasst Geburt seines ersten Kindes

SID 08.06.2026 • 12:23 Uhr Südkoreas Torwart Seung-gyu Kim bereitet sich auf die WM vor und verpasst dafür selbst die Geburt seines erstens Kindes.

Training statt Kreißsaal: Südkoreas Torwart Kim Seung Gyu (35) hat wegen der WM-Vorbereitung die Geburt seines ersten Kindes verpasst.

„Es tut mir wirklich leid, dass ich währned der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte“, sagte der Keeper im mexikanischen Zapopan: „Ich möchte von hier gute Ergebnisse mit nach Hause bringen – als Geschenk.“

Voller Einsatz für die WM

Kim trifft mit seinen Südkoreanern bei seiner vierten WM in der Nacht zu Freitag (4.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in Guadalajara zum Auftakt auf Tschechien, danach stehen in der Gruppe A noch Spiele gegen Gastgeber Mexiko (19. Juni) und sechs Tage später gegen Südafrika (25. Juni) an.