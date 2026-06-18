WM: Kimmich? Helmer sieht ein Risiko

SID 18.06.2026 • 17:00 Uhr Thomas Helmer spricht über Joshua Kimmich. Dabei verrät der Europameister von 1996, dass er die Spielweise des DFB-Kapitäns kritisch sieht.

Der frühere Fußball-Europameister Thomas Helmer sieht die Spielweise von DFB-Kapitän Joshua Kimmich kritisch.

„Bei ihm ist es so, dass er sehr häufig ins Zentrum zieht und dort das Spiel gestalten möchte, was er grundsätzlich auch gut kann. Allerdings kann das gegen stärkere Gegner problematisch werden, wenn dadurch die rechte Seite nicht konsequent besetzt bleibt“, sagte Helmer dem Nachrichtenportal WEB.DE News.

WM: Ist Kimmich ein Risiko?

Der frühere Bayern- und Dortmund-Profi sieht darin ein mögliches Risiko für die kommenden WM-Partien: „Er neigt dazu, sehr stark in die Spielgestaltung zu gehen, fast als zusätzlicher Spielmacher.“ Das funktioniere in Spielen wie zum Auftakt gegen Curacao (7:1), „aber gegen stärkere Gegner muss er diese Balance besser halten und seine Position klarer ausfüllen“.

Grundsätzlich sieht Helmer die deutsche Auswahl positiv, er mahnte aber zu einer realistischen Einordnung. „Wenn man sich anschaut, wie sich viele andere Teams am ersten Spieltag schwergetan haben, war das von der deutschen Mannschaft schon sehr souverän gelöst“, sagte er. Besonders hob er Nathaniel Brown und Felix Nmecha hervor: „Das sind Spieler, die viele vorher nicht so auf dem Zettel hatten und die ein sehr gutes Spiel gemacht haben.“