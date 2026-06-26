WM: Koeman warnt: "Das kann dich den Kopf kosten"

SID 26.06.2026 • 04:11 Uhr Die Elftal zieht als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein. Doch beim Sieg gegen Tunesien gelingt nicht alles.

Wieder Fan-Party in Oranje, dazu locker weiter – aber Bondscoach Ronald Koeman hat die Niederlande mit Blick auf das Sechzehntelfinale gegen Marokko (Dienstag, 3 Uhr im LIVETICKER) vor leichtsinnigen Fehlern gewarnt. „In der nächsten Runde brauchst du das nicht, vor allem gegen stärkere Gegner“, sagte Koeman nach dem 3:1 (2:0) zum Abschluss der Gruppenphase gegen Tunesien: „Das kann dich den Kopf kosten. Und das wollen wir vermeiden.“

Die Niederlande zogen ungeschlagen und als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein, dadurch vermied die Elftal ein Duell mit Rekordweltmeister Brasilien in der nächsten Runde. Doch Koeman war nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Kansas City, teilweise war das Spiel zu langsam, zu ungeordnet, zu „schlampig“.

Die Niederlande seien „im Halbschlaf“ unterwegs gewesen, schrieb die Zeitung AD. Zwar kommen Sturmtank Brian Brobbey und Co. auf zehn Treffer, sie „kassierten aber auch vier Gegentreffer. Das scheint zu viel zu sein, um wirklich um den Weltmeistertitel mitspielen zu können.“

Große Spiele? „Dafür ist man hier“

Doch an ein Finale wollte Kapitän und Abwehrchef Virgil van Dijk noch gar nicht denken. „Jetzt kommt Marokko – wieder ein Gegner, der vielleicht tief steht, aber auch viel Qualität hat“, sagte der Profi vom FC Liverpool: „Wir müssen uns gut darauf vorbereiten. Es sind noch ein paar Tage Zeit, wir freuen uns drauf. Große Spiele, genau dafür ist man hier.“