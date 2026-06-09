WM-Lied 2026: Das ist der offizielle WM-Song - MagentaTV setzt auf Helene Fischer

SPORT1 09.06.2026 • 13:25 Uhr Die Fußball-Weltmeisterschaft steht in den Startlöchern. Wie immer bei Großevents dürfen auch offizielle Lieder und die entsprechenden Hymnen der TV-Sender nicht fehlen. SPORT1 stellt die Songs vor.

Die Fußball-WM war schon immer mehr als nur ein Turnier – sie ist ein globales Kulturereignis. Ein zentraler Bestandteil: der offizielle Song. Für die Endrunde in Nordamerika setzt die FIFA erneut auf ein musikalisches Großprojekt.

Im Mittelpunkt steht „Dai Dai“, performt von Shakira und Burna Boy. Der Track vereint lateinamerikanische Rhythmen mit Afrobeats und soll den globalen Charakter der WM widerspiegeln. Die Premiere erfolgt bei der Eröffnungsfeier in Mexiko-Stadt – ein klarer Startschuss für den musikalischen Wettbewerb rund um das Turnier.

Doch anders als bei früheren Weltmeisterschaften bleibt es nicht bei einer einzigen Hymne. Die FIFA setzt 2026 verstärkt auf Vielfalt und mehrere Songs.

FIFA dreht am Vermarktungsrad: Ein ganzes Album statt eines WM-Hits

Mit einem 18 Tracks umfassenden offiziellen Album sprengt die WM neue Dimensionen. Stars wie LISA, Anitta, Stormzy oder die Rolling Stones liefern Beiträge für den Soundtrack.

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte dazu: „Das offizielle Album vereint Künstlerinnen und Künstler aus allen Kontinenten, Sprachen und Genres.“ Damit wird die Musik selbst zum Spiegelbild eines Turniers, das erstmals in drei Ländern stattfindet.

Bereits im Vorfeld erschienen mehrere Singles wie „Lighter“ von US-Rapper Jelly Roll oder „Game Time“, die schrittweise die Atmosphäre der WM aufgebaut haben.

Offiziell gegen viral: Duell der WM-Hymnen

Neben dem FIFA-Soundtrack entwickelt sich parallel eine zweite musikalische Ebene. Inoffizielle Songs und Fan-Hymnen gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Ein Beispiel: Der YouTuber IShowSpeed veröffentlichte eine eigene WM-Hymne, die binnen kurzer Zeit 15 Millionen Aufrufe generierte und in sozialen Netzwerken für Diskussionen sorgte.

Fußball-WM: Magenta setzt auf Helene Fischer

Natürlich setzen immer wieder auch die übertragenden Sender auf Songs für ihre Übertragungen. Bei MagentaTV wird der Zuschauer 2026 nicht an „Heute Nacht“ von Schlagerkönigin Helene Fischer vorbeikommen.