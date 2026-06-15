WM-Märchen! "So etwas kannst du dir nicht erträumen"

SPORT1 15.06.2026 • 13:25 Uhr Schweden startet traumhaft in die WM - und darf sich auch bei Yasin Ayari bedanken. Für den 22-Jährigen ist es ein emotionaler Auftakt.

Diesen WM-Abend wird Yasin Ayari nie vergessen: Zwei Traumtore, der zweithöchste Sieg in der schwedischen WM-Geschichte – und das alles gegen das Heimatland seines Vaters. Beim 5:1-Traumstart der Skandinavier gegen Tunesien stellte der 22-Jährige sogar zwei Premier-League-Stars in den Schatten.

„Du hast schon vieles geträumt, aber so etwas kannst du dir nicht erträumen“, sagte Ayari beim öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SVT. Mit zwei sehenswerten Treffern, dem ersten und dem letzten Tor des Spiels (7./90.+6), ließ der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion auch die starken Leistungen des millionenschweren Traum-Duos Alexander Isak und Viktor Gyökeres (jeweils ein Tor) verblassen.

„Ich schieße in der Regel ziemlich gute Tore“, sagte Ayari weiter. Nach seinem frühen Führungstor hob Ayari, der neben tunesischen auch marokkanische Wurzeln hat, entschuldigend die Hände und jubelte nicht.

WM-Märchen: „Es war sehr emotional“

Aufgrund einer Anfrage aus Tunesien hatte er 2021 kurzzeitig über einen Verbandswechsel nachgedacht. Sein Vater Azzouz bat ihn jedoch, auch weiterhin für sein Geburtsland Schweden aufzulaufen. „Es war sehr emotional, gegen Tunesien zu spielen, ein Land für das ich so viel empfinde.“

Das Land habe ihn „aufgenommen und gefördert“, argumentierte er. Sein Sohn habe daher die Pflicht, Schweden „etwas zurückzugeben“, betonte Azzouz Ayari. So blieb Ayari bei Schweden – und spielt sich nun ins Rampenlicht.

Unter Trainer Graham Potter, der Schweden im Oktober 2025 übernommen hatte und über die Playoffs zur WM in den USA, Mexiko und Kanada führte, blüht der kreative Kopf auf. „Er hat mich gebeten, so zu spielen, wie ich es gerne tue“, sagte Ayari: „Denn ich zeige meine beste Leistung, wenn ich ungezwungen spiele.“

WM: Nun wartet der Kracher gegen die Niederlande

So wie am Sonntagabend (Ortszeit) im mexikanischen Monterrey. Seinem wuchtigen Distanzschuss ließ er in der Nachspielzeit einen weiteren sehenswerten Treffer aus der Ferne folgen. Höher hatten die Schweden bei einer WM bisher nur 1938 gewonnen (8:0 gegen Kuba). Und die K.o.-Runde ist für den Viertelfinalisten von 2018 und Tabellenführer der Gruppe F nach dem Kantersieg bereits zum Greifen nah.

„Wir werden den heutigen Abend genießen, aber es ist nur ein Spiel. Wir wissen, dass wir wieder von vorne anfangen müssen. Und am Samstag steht für uns ein riesiges Spiel an“, sagte Potter. Dann treffen die Schweden in Houston auf die Niederlande, die sich zum Auftakt mit 2:2 von Japan trennten.

Dank seines Traumduos im Sturm und Shootingstar Ayari ist Potter aber guter Dinge. „Wir kennen die Qualität unserer Spieler“, sagte der Engländer: „Vor allem in der Offensive.“

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