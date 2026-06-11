Bitter! WM-Team verliert kurz vor Turnierstart zwei Schlüsselspieler

SPORT1 11.06.2026 • 18:00 Uhr Vor dem Topspiel gegen Brasilien hat das Überraschungsteam der WM 2022 große Personalsorgen.

Marokko hat unmittelbar vor Beginn der Fußball-WM zwei verletzte Schlüsselspieler austauschen müssen.

Linksaußen Abde Ezzalzouli (Betis Sevilla) und Innenverteidiger Nayef Aguerd (Olympique Marseille) wurden beim Halbfinalisten von 2022 aus der Kaderliste gestrichen.

Ezzalzouli hatte im letzten WM-Test gegen Norwegen (1:1) eine Knieverletzung erlitten. Dabei zeigte sich der Mann von Betis Sevilla in den vergangenen Monaten in Topform. Er kam in der abgelaufenen Saison auf 15 Tore und 13 Assists in 43 Pflichtspielen. Der Dribbelkünstler, der aus der Jugend des FC Barcelona stammt, steigerte somit seinen Marktwert auf 40 Millionen Euro.

Aguerd wurde nach einer Leisten-Operation nicht rechtzeitig fit. Er wechselte erst im vergangenen Sommer für satte 25 Millionen Euro von West Ham zu Marseille und gehörte dort zu den wichtigen Organisatoren.

Trainer Mohamed Ouahbi reagierte mit der Nachnominierung von Amine Sbai (Angers SCO) und Marwane Saadane (Al-Fateh SC). Marokko startet am Sonntag mit dem Topspiel gegen Brasilien ins Turnier.

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