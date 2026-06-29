Irgendwann lenkt Nagelsmann doch noch ein

Johannes Behm 30.06.2026 • 00:35 Uhr Joshua Kimmich rückt spät im Sechzehntelfinale gegen Paraguay auf seine angestammte Sechser-Position. Vor Anpfiff hatte Nagelsmann die Positionsänderung in diesem Spiel noch ausgeschlossen.

Nun also doch! Nach einer erneut aufgeflammten Debatte um die sinnvollste Position von Joshua Kimmich im DFB-Team hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft auf seine angestammte Sechser-Position gestellt.

Beim Stand von 1:1 im Sechzehntelfinale gegen Paraguay wechselte Nagelsmann in der 79. Minute Waldemar Anton für Aleksandar Pavlovic ein. Anton nahm in der Folge Kimmichs bisherige Rolle als Rechtsverteidiger ein, sodass der Kapitän selbst in die Zentrale auf die Sechs rücken konnte.

Ob er eine Positionsänderung bei Kimmich plane, hatte Nagelsmann vor Anpfiff noch verneint. „Für dieses Spiel nicht, nein“, hatte der Bundestrainer im ZDF erklärt. Im Verlauf des Spiels gab es beim Bundestrainer offenbar ein Umdenken.