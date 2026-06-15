WM: Nationaltrainer adelt "besten Torjäger der Welt" Haaland

SID 16.06.2026 • 00:11 Uhr Nach 28 Jahren kehrt Norwegen zurück auf die große WM-Bühne. Haaland soll die Chancen eiskalt nutzen, Kapitän Ödegaard gibt den Takt vor.

Für Stale Solbakken gibt es keinen Zweifel. „Ich halte ihn für den besten Torjäger der Welt“, sagte Norwegens Fußball-Nationaltrainer vor dem WM-Debüt seines Superstars Erling Haaland.

Der 25-Jährige von Manchester City habe in der Vorbereitung „immer besser und besser im Training gespielt“, berichtete Solbakken vor dem ersten Gruppenspiel gegen den Irak in der Nacht zu Mittwoch (0 Uhr im LIVETICKER) zum Stand der Fitness beim Hoffnungsträger: „Also glaube ich, dass er jetzt da ist, wo er sein will.“

WM: Norwegen-Comeback nach fast 30 Jahren

Nun sei es bei Norwegens Comeback auf der WM-Bühne nach 28 Jahren wichtig, „dass die Mannschaft ihn auch mit Vorlagen versorgen kann“. Denn: „Wenn man Erling Chancen gibt, neigt er dazu, zu treffen – hoffentlich geht das so weiter.“ 16 Tore erzielte Haaland in der WM-Qualifikation, mit 55 Treffern in 49 Einsätzen ist er der Rekordtorschütze seines Landes.