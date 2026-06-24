WM: Neuer Favorit! So wird Deutschlands K.o.-Gegner ermittelt

Johannes Behm 24.06.2026 • 12:24 Uhr Deutschland steht als Gruppensieger vorzeitig im Sechzehntelfinale der WM. Doch gegen wen geht es dort? Die Annäherung an die Lösung ist äußert komplex.

Den Sieg in Gruppe E bei der WM 2026 hat die deutsche Nationalmannschaft bereits sicher. Auf wen die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale (Montag, 22.30 Uhr im LIVETICKER) im Boston Stadium trifft, steht allerdings noch nicht fest. Klar ist lediglich: Deutschland bekommt einen der besten acht Gruppendritten. Allerdings kann dieser aus den Gruppen A, B, C, D oder F kommen.

Unter allen Gruppendritten wird eine Tabelle gebildet, die in dieser Reihenfolge anhand von Punkten, Tordifferenz, geschossenen Toren, Fair-Play-Wertung und abschließend von der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste ermittelt wird. Für die Zuteilung der acht besten Gruppendritten auf acht Gruppensieger gibt es eine spezielle Konstellations-Matrix der FIFA, die 495 verschiedene Varianten berücksichtigt.

Paraguay wäre aktuell Deutschlands Gegner

Am wahrscheinlichsten für Deutschland ist dabei an sich der Dritte aus Gruppe C (231 von 495 Fälle, 47 Prozent), kurz dahinter liegt der Dritte aus Gruppe D (212 von 495 Fällen, 43 Prozent). Der Dritte aus Gruppe F (35 von 495 Fällen, 7 Prozent) und der Dritte aus Gruppe A (16 von 495 Fällen, 3 Prozent) gelten als weniger wahrscheinlich. Am unwahrscheinlichsten ist ein Duell mit dem Dritten der Gruppe B (1 von 495 Fällen, 0,2 Prozent).

Dritter Gruppe C: 231 von 495 Fällen

Dritter Gruppe D: 212 von 495 Fällen

Dritter Gruppe F: 35 von 495 Fällen

Dritter Gruppe A: 16 von 495 Fällen

Dritter Gruppe B: 1 von 495 Fällen

Prinzipiell würde somit Schottland (Gruppe C) als wahrscheinlichster Kandidat für ein Duell mit Deutschland gelten. Nach aktuellem Zwischenstand (24. Juni, 11 Uhr) nennt die FIFA jedoch ein Aufeinandertreffen mit Paraguay (Gruppe D) als wahrscheinlichstes Szenario. Allerdings kann jedes einzelne Spiel die Tabelle der Drittplatzierten grundlegend verändern, eine konkrete Prognose lässt sich kaum aufstellen.

Deutschland erfährt Gegner erst kurz vor dem Spiel

Fest steht immerhin, wann Deutschland Gewissheit über den Gegner im Sechzehntelfinale hat – das wird erst nach dem Abschluss der Gruppenphase der Fall sein. Diese endet nach den Spielen von Österreich (vs. Algerien) und Argentinien (vs. Jordanien) in der Nacht auf Sonntag. Anpfiff der letzten Gruppenspiele ist 4 Uhr deutscher Zeit.

Deutschland spielt allerdings bereits am Montag um 22.30 Uhr, also nur knapp 40 Stunden später. Viel Zeit zur Vorbereitung auf den Gegner bleibt also nicht.

WM: 15 deutsche Gegner noch möglich

Nach dem zweiten Spieltag gibt es in den für Deutschland relevanten Gruppen allerdings noch zahlreiche Möglichkeiten, wer auf Platz drei landen könnte. Insgesamt 15 verschiedene Gegner sind derzeit denkbar.