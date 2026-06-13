WM: Neuer scherzt: "Habt ihr hinterm Mond gewohnt?"

SID 13.06.2026 • 11:13 Uhr Die routinierten Torhüter wundern sich über die Sprache der Youngster im Team, haben aber auch viel Lob für den Nachwuchs.

Sie sitzen einträchtig nebeneinander – und doch offenbaren sich beim Kaffee-Plausch mit Manuel Neuer und Oliver Baumann Risse. Allerdings nicht zwischen den beiden Torhüter-Konkurrenten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, sondern zwischen den Generationen innerhalb der DFB-Auswahl, wie die beiden Routiniers augenzwinkernd in einem Verbandsvideo erzählen.

„Die Sprechweise, wie die Jungs reden, wie sie miteinander kommunizieren – das ist schon ’ne andere als es bei mir war oder ist“, sagt Baumann in der Reihe „Auf’n Kaffee mit…“ und schmunzelt: „Ist aber auch amüsant und du lernst ja nie aus, lernst, was es für neue Wörter gibt auf der Welt.“ Worüber da gesprochen wird? „Alles können wir nicht sagen, was für Themen die Jungs haben…“, meint Baumann und lacht.

Neuer bescheinigt den Youngstern „den Spirit um zu wissen, worum es geht“ und betont: „Wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, ist es für uns okay, dass vielleicht die Sprache ein bisschen anders ist. Das hält uns auch ein bisschen jung, hat was Positives.“

Neuer scherzt: „Habt ihr hinterm Mond gewohnt?“

Den beiden ältesten Spielern im WM-Kader komme dabei eine ordnende Rolle zu. „Wir schauen ein bisschen drüber, dass alles in der richtigen Spur bleibt und sie ihren Leichtsinn im positiven Sinne ausleben können, den wir auf dem Platz brauchen“, sagt Baumann (36). Und es sei ja auch so, ergänzt Neuer (40): „Natürlich schauen die zu uns auf und wollen wissen, wie es früher war.“

Bei Gesprächen über die Fußball-Historie glaubt der Bayern-Kapitän mitunter, sich verhört zu haben. „Die meisten kennen ja die Spieler gar nicht mehr aus unserer Kindheit, da fragt man sich auch: Habt ihr hinterm Mond gewohnt? Aber eigentlich können die das gar nicht wissen.“