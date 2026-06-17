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WM: Österreich bangt um Bundesliga-Profi

Österreich bangt um Bundesliga-Profi

Nach dem WM-Auftaktsieg bangt Österreich um Stefan Posch. Der Innenverteidiger hat sich im Spiel gegen Jordanien möglicherweise einen Kieferbruch zugezogen.
Österreich tut sich gegen Jordanien im ersten WM-Spiel nach 28 Jahren schwerer als erwartet - dann sorgt ein Eigentor für Aufatmen bei der Elf von Ralf Rangnick.
SID
Nach dem WM-Auftaktsieg bangt Österreich um Stefan Posch. Der Innenverteidiger hat sich im Spiel gegen Jordanien möglicherweise einen Kieferbruch zugezogen.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft bangt nach dem WM-Auftaktsieg gegen Jordanien um Innenverteidiger Stefan Posch. Der 29-Jährige vom Bundesligisten Mainz 05 hat sich bei einem Zusammenprall möglicherweise einen Kieferbruch zugezogen.

Posch habe „Kieferschmerzen. Im Moment muss man einfach schauen, der Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst. Aber wir wissen erst nach einem Röntgenbefund mehr. Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen“, sagte ÖFB-Trainer Ralf Rangnick nach dem 3:1 (1:0) zum Turnierstart.

Posch hatte trotz der Probleme gegen Jordanien durchgespielt.

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