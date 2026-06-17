WM: Österreich bangt um Bundesliga-Profi

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft bangt nach dem WM-Auftaktsieg gegen Jordanien um Innenverteidiger Stefan Posch. Der 29-Jährige vom Bundesligisten Mainz 05 hat sich bei einem Zusammenprall möglicherweise einen Kieferbruch zugezogen.

Posch habe „Kieferschmerzen. Im Moment muss man einfach schauen, der Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst. Aber wir wissen erst nach einem Röntgenbefund mehr. Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen“, sagte ÖFB-Trainer Ralf Rangnick nach dem 3:1 (1:0) zum Turnierstart.